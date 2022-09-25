"Путин это прекрасно знает": Зеленский заявил о невозможности переговоров с РФ после "референдумов"

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил о невозможности каких-либо переговоров с президентом России Владимиром Путиным проведение фейковых "референдумов" на оккупированных территориях.

Путин подает сигнал, что не планирует заканчивать войну.

Об этом Зеленский рассказал в интервью CBS News.

"Российское правительство может официально объявить, что "референдум" завершен, и объявить результаты. Это исключит возможность продолжения каких-либо дипломатических переговоров с президентом Российской Федерации, и он это прекрасно знает. Я говорил об этом публично", — сказал президент Украины.

"Я думаю, что это очень опасный сигнал от президента Путина, говорящий нам о том, что Путин не собирается заканчивать эту войну", — добавил глава государства.

Он также рассказал, что российские захватчики заставляют жителей временно оккупированных территорий приходить на российские "референдумы". Тем, кто решит не прийти на "голосование", "могут отключить электричество и не дать им возможности жить нормальной человеческой жизнью".

Зеленский отметил, что в России объявлена мобилизация, и людей с захваченных территорий Украины оккупанты заставят воевать на стороне РФ.

Напомним, по данным российских медиа, 30 сентября в России планируют объявить о "присоединении" к своему составу оккупированных территорий Украины.

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