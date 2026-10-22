Путин фактически "послал" Трампа, но не вышел из переговоров: аналитик раскрыл замысел Кремля

Владимир Путин и Дональд Трамп / © ТСН

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Президент России Владимир Путинсогласился продолжить трехсторонние переговоры о прекращении войны в Украине не из-за готовности к компромиссам, а из-за стремления сохранить американское посредничество, которое до сих пор позволяло Москве влиять на повестку дня. Отклонив предложения, которые привез в Россию специальный посланник президента США Стив Уиткофф, Кремль в то же время согласился на новые встречи, поскольку выход из переговорного процесса мог бы привести к появлению формата, менее выгодного для России.

Такую оценку в посте в социальной сети Facebook высказал белорусский политический аналитик, соучредитель аналитической сети Research Solutions Игорь Тишкевич.

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По его мнению, главная борьба сейчас разворачивается не только вокруг условий завершения войны, но и вокруг того, кто будет контролировать переговорный процесс и определять его правила.

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Почему Путин не может отказаться от переговоров

Тишкевич считает, что в течение последнего года президент США Дональд Трамп пытался создать систему, в которой Вашингтон был бы единственным посредником между Украиной и Россией. Это должно было обеспечить Соединённым Штатам политические и экономические преимущества, а также возможность усилить собственное влияние на послевоенный порядок в регионе.

По замыслу Трампа, США могли бы извлечь выгоду из сотрудничества с обеими сторонами: от Украины — доступ к ресурсам, а от России — торговые возможности и перспективу возвращения в мировую экономику. В то же время Вашингтон мог бы использовать сближение с Москвой для ограничения влияния Китая на российскую экономику.

«За счёт развития отношений с РФ не дать Китаю превратить российскую экономику в сырьевой придаток китайской. А в идеале — „использовать Россию против Китая“», — пояснил аналитик логику американской стратегии.

По словам Тишкевича, такая модель предполагала, что США будут играть ключевую роль в переговорах о прекращении боевых действий, восстановлении Украины и контроле за выполнением соглашений.

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Однако этот формат давал России возможность договариваться с Соединёнными Штатами о восстановлении политического влияния на постсоветском пространстве. По мнению эксперта, двусторонние договоренности с Вашингтоном могли быть для Кремля гораздо выгоднее, чем соглашение с участием группы государств, часть из которых рассматривает Россию как угрозу.

Как Украина и Европа начали перехватывать инициативу

Тишкевич отмечает, что после перехода к американскому посредничеству переговорная инициатива фактически оказалась в руках Москвы. Российские представители предлагали новые планы, которые американская сторона передавала Украине, а Киев вместе с европейскими партнерами пытался их изменить.

В результате у России появлялась возможность обвинять Украину в нежелании идти на уступки, в то время как переговорный процесс вновь сводился к обсуждению российских предложений.

В то же время, по оценке аналитика, украинская дипломатия в значительной степени сосредоточилась на отношениях с США и Европейским союзом, ослабив прежнюю активность в работе со странами Глобального Юга.

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В конце 2026 года эта ситуация начала меняться. Европейские страны, которые оказывают Украине финансовую помощь и поставляют ей американское вооружение, всё активнее поднимают вопрос о своём участии в формировании условий прекращения войны.

Дополнительным фактором стало стремление Китая играть более заметную роль в урегулировании. Как отмечает Тишкевич, Пекин и европейские столицы подавали сигналы о необходимости привлечения всех заинтересованных сторон к переговорам.

Для США это создает риск потери монополии на посредничество. Для России — угрозу того, что будущие договоренности будут определять не только Москва и Вашингтон, но и другие влиятельные участники, способные оказывать давление на Кремль.

Почему Путин согласился на новые встречи

По версии Тишкевича, переломным моментом стала ситуация, когда Украина и европейские партнеры начали разрабатывать собственные предложения по урегулированию, которые специальный посланник Трампа Стив Виткофф доставил в Москву.

Аналитик отмечает, что важно было не столько содержание этих предложений, сколько изменение самого механизма переговоров. Впервые за долгое время Россия оказалась в ситуации, когда не она предлагала очередной план, а была вынуждена реагировать на инициативы Украины и Европы.

«То есть инициатива начинает переходить (пока что в единичных случаях, но это уже прогресс) на Украину и ЕС», — написал Тышкевич.

По его оценке, Путин не мог согласиться с такими предложениями, если они предполагали уступки со стороны России. В то же время откровенный отказ поставил бы под угрозу весь формат американского посредничества.

«С точки зрения сути предложений Путин фактически „отшил“ Трампа. То есть никаких уступок, просто „нет“», — отметил эксперт.

Тем не менее российский президент согласился продолжить трехсторонние переговоры. Тишкевич объясняет это тем, что Кремлю необходимо продемонстрировать готовность к диалогу и сохранить переговорный механизм, который потенциально позволяет избежать появления альтернативного формата с участием Европы и Китая.

Таким образом, согласие на встречи не означает готовности Москвы принять предложенные условия. Напротив, Россия может попытаться использовать следующий этап переговоров, чтобы вернуть себе инициативу.

Кремль будет обвинять Украину в провале

По мнению Тишкевича, в ходе предстоящих консультаций российские переговорщики могут выдвигать предложения, которые будут выглядеть приемлемыми для американской стороны, но окажутся неприемлемыми для Украины.

В таком случае Москва будет пытаться добиться от Киева отказа от предложенных условий, чтобы представить именно украинскую сторону в качестве препятствия на пути к миру.

Это позволило бы Кремлю одновременно поддерживать переговорный процесс и избегать реальных уступок. В то же время Вашингтон мог бы продолжать позиционировать себя в качестве главного посредника, даже если переговоры не принесут результата.

Аналитик также скептически оценивает перспективы возможной встречи Трампа, Путина и лидера Китая Си Цзиньпина. По его предположению, Москва и Вашингтон могут попытаться заручиться поддержкой Пекина в отношении продолжения нынешнего переговорного процесса, не предоставляя Китаю равноправного места за столом переговоров.

Однако, по мнению Тишкевича, Пекин вряд ли согласится на роль второстепенного участника, ведь это ограничило бы его возможности влиять на будущий баланс сил.

Как Россия может использовать переговоры

Еще одним риском аналитик называет возможное стремление Кремля отделить вопрос о завершении войны от более широкого сотрудничества с Соединенными Штатами.

Если Москве удастся сохранить нынешний формат переговоров и затянуть процесс, она может попытаться продемонстрировать ограниченную готовность к уступкам в обмен на ослабление санкций или начало совместных экономических проектов.

При таком сценарии Россия получит возможность постепенно восстанавливать отношения с Вашингтоном, не добиваясь реального урегулирования войны на условиях, предполагающих существенные уступки со стороны Кремля.

По оценке Тишкевича, такая перспектива вызовет недовольство как в Китае, так и в Европейском союзе, поскольку будет усиливать влияние США и России на региональные процессы без полноценного учета интересов других сторон.

Подводя итог, Тишкевич считает, что согласие Путина на продолжение трехсторонних переговоров является прежде всего тактическим шагом. Россия стремится сохранить американское посредничество, одновременно отвергая предложения, требующие от неё уступок. Для Кремля это возможность выиграть время и попытаться вернуть себе контроль над повесткой дня.

Эксперт предупреждает: если нынешние рамки переговоров останутся неизменными, новое окно возможностей для изменения ситуации и достижения реального прогресса в вопросе о замораживании войны может открыться не раньше второй декады февраля 2027 года.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предположил, что новая встреча в рамках трехсторонних переговоров о прекращении войны с участием Украины, США и России может состояться не позднее начала ноября. Украина поддерживает предложения американской стороны о скорейшем проведении переговоров, а также готова согласиться на любые инициативы по прекращению огня и перемирию.

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