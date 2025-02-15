Путин формирует команду переговорщиков для соглашения по Украине: кто вошел в список

В отличие от России, где на переговоры готовят опытных дипломатов и разведчиков, команда Трампа не имеет такого уровня знаний по Украине и минимально взаимодействовала с Кремлем в подобных переговорах.

Владимир Путин готовится к потенциальным переговорам по Украине, привлекая к команде опытных политических и разведывательных "тяжеловесов". Кремль рассчитывает, что эти переговорщики, десятилетиями работавшие с Вашингтоном, смогут обеспечить максимально выгодные условия для России в возможном соглашении с администрацией Дональда Трампа.

Об этом пишет Bloomberg.

Среди ключевых фигур в команде Кремля – главный советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков, имеющий более 50 лет дипломатического опыта, и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, давний соратник Путина еще со времен КГБ.

Также значительную роль может сыграть Кирилл Дмитриев, финансист по связям в США, обучавшийся в Стэнфорде и Гарварде. Его участие может стать неформальным каналом связи между Кремлем и командой Трампа.

В отличие от России, где на переговоры готовят опытных дипломатов и разведчиков, команда Трампа не имеет такого уровня знаний по Украине и минимально взаимодействовала с Кремлем в подобных переговорах. Это может создать дисбаланс в потенциальных переговорах, особенно если Путин не будет демонстрировать готовность к существенным уступкам.

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77-летний Ушаков работает с Путиным более десяти лет и имеет глубокое понимание американской политики, ведь с 1998 по 2008 год занимал должность посла России в США. Нарышкин, считающийся одним из самых доверенных людей Путина, проработал с ним более 40 лет.

"Ушаков хорошо знает американский истеблишмент и имеет большое влияние в Москве. Он самый лучший человек для больших переговоров в классическом смысле", — отмечает Андрей Сушенцов, декан факультета международных отношений МГИМО.

Кремль уже приступил к подготовке к контактам с США после телефонного разговора Трампа и Путина. Нарышкин подтвердил, что спецслужбы получили указание налаживать коммуникацию с американской стороной.

Ушаков и Нарышкин уже участвовали в первых попытках переговоров по прекращению огня с Украиной в начале 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения. Теперь они могут стать ключевыми игроками в формировании будущего соглашения, условия которого пока остаются неопределенными.

Напомним, что Саудовская Аравия готова стать платформой для переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.