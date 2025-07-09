Путин глух к голосу разума: Конгресс США готов усилить давление на Россию

Обе палаты Конгресса США готовы ввести новые санкции против России / © Associated Press

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Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон и лидер большинства в Сенате Джон Тун в среду, 9 июля, заявили о готовности Конгресса ввести новые санкции против России. Это сигнализирует об изменении позиции после того, как президент Дональд Трамп выразил разочарование тем, что войну в Украине до сих пор не удается остановить.

Об этом сообщают Politico и The Hill.

Причины усиления давления и лидеров

Поддержка со стороны обоих высокопоставленных лидеров Республиканской партии появилась после того, как президент Дональд Трамп на этой неделе сигнализировал о готовности усилить давление на Москву, чтобы покончить с войной в Украине.

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Спикер Палаты представителей Майк Джонсон «оставил дверь открытой» для голосования по законопроекту о санкциях против России.

«Владимир Путин продемонстрировал нежелание быть умным и серьезно говорить о заключении мира, и я думаю, что мы должны послать ему сигнал — таково мое мнение», — заявил он журналистам.

Джонсон, ранее выступавший за ужесточение санкций против РФ, отметил, что «есть интерес» к подобным действиям в Палате представителей.

Лидер большинства в Сенате Джон Тун ссылался на «существенный прогресс» в работе с Белым домом над законодательством, которое, по его словам, «усилит рычаги влияния президента Трампа за столом переговоров и поможет прекратить кровопролитие в Украине». Тун заявил в Сенате, что ожидает, что законопроект будет готов к рассмотрению в его палате в ближайшие недели до того, как сенаторы уйдут на длительный августовский перерыв, возможно, уже к концу текущего месяца.

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«Республиканцы Сената стремятся работать с Палатой представителей и Белым домом, чтобы этот законопроект прошел через Конгресс и попал на стол президента», — добавил Тун.

Роль Дональда Трампа и новые детали законопроекта

Обсуждение принятия законопроекта о санкциях усиливается, поскольку Дональд Трамп становится все более раздраженным действиями российского президента Владимира Путина. На прошлой неделе Трамп заявил, что был «очень разочарован» разговором с лидером Москвы, добавив, что Путин, по его мнению, «не стремится остановиться, и это очень досадно».

На фоне этих заявлений Трамп во вторник также отменил решение Пентагона на прошлой неделе приостановить некоторые поставки оружия Украине, заявив, что хочет предоставить Киеву «оборонное оружие, потому что Путин неправильно относится к людям».

Сенатский законопроект о санкциях, разработанный сенаторами Линдси Грэмом (республиканец от Южной Каролины) и Ричардом Блюменталем (демократ от Коннектикута), имеет более 80 сторонников Грэм сообщил, что в законопроект включена дополнительная гибкость для Трампа по отсрочке или отмене санкций в отношении отмены или при отмене санкций в отношении отмены или при отмене санкций. Кроме того, Сенат будет рассматривать возможность введения санкций против Китая, Индии и других стран, которые «покупают российские энергоносители, финансирующие военную машину Путина».

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Внутренняя динамика Конгресса и поддержка Украины

Поддержка Украины была деликатной темой среди республиканцев в Палате представителей с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, поскольку ряд консерваторов выступал категорически против предоставления дополнительных средств и поддержки Киеву. Однако в апреле 2024 года спикер Джонсон лично руководил принятием пакета помощи сторонников Украины в обеих партиях.

Сенат планирует оставаться на заседании до 1 августа, в то время как Палата представителей должна уйти на долгий августовский перерыв неделей ранее. Джонсон отказался обсуждать конкретный график разбирательства, отметив, что это «новая вещь», и он обсудит ее с лидером Туном.

Напомним, США вчетверо увеличили закупку ракет для системы ПВО Patriot. Армия США планирует потратить на это более 1,3 миллиарда долларов.