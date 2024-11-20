Путин готов к мирному соглашению, но без уступок по ключевым вопросам – Reuters

Президент России Владимир Путин открыт для обсуждения соглашения о прекращении огня в Украине с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. В то же время, он исключает любые серьезные территориальные уступки и настаивает на отказе Украины от стремления присоединиться к НАТО.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников, осведомленных с мнением Кремля.

В первом детальном отчете о том, на что Путин согласился бы в соглашении, заключенном при посредничестве Трампа, пятеро нынешних и бывших российских чиновников заявили, что Кремль может согласиться заморозить конфликт вдоль линии фронта.

Разделение территорий Украины

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По словам трех источников, может быть возможность для переговоров по точному распределению четырех областей – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

Как заявили два чиновника, Россия также может быть открыта для выхода из относительно небольших частей территории, которые она контролирует в Харьковской и Николаевской областях, на севере и юге Украины.

Два источника сказали, что решение президента США Джо Байдена позволить Украине запускать ракеты ATACMS глубоко на территорию России может усложнить и задержать любое урегулирование – и ужесточить требования Москвы, поскольку сторонники жесткой линии стремятся получить большую часть Украины.

Если прекращение огня не будет достигнуто, по словам двух источников, Россия продолжит воевать.

"Путин уже сказал, что замораживание конфликта никак не сработает. И разрешение на ракеты – очень опасная эскалация со стороны Соединенных Штатов", — сказал изданию пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков за несколько часов до того, как россияне сообщили об ударах ATACMS.

Отказ от НАТО и уменьшение численности ВСУ

По поводу НАТО, пять нынешних и бывших чиновников сказали, что Россия не потерпит присоединения Украины к Альянсу или присутствия войск блока на украинской земле, и что Москва якобы открыта для обсуждения гарантий безопасности для Киева.

Другие уступки со стороны Украины, которых может добиваться Кремль, предполагают согласие на ограничение численности вооруженных сил и обязательство не ограничивать использование русского языка.

Один из источников сообщил, что внутри России Путин мог бы "продать" в качестве победы соглашение о прекращении огня, согласно которому Москва удерживала бы большую часть территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которая обеспечила защиту русскоязычного населения на востоке Украины и сохранила наземный мост в Крым.

Будущее самого Крыма не обсуждается, заявили все российские официальные лица.

Один из российских чиновников, осведомленный об обсуждениях на самом высоком уровне в Кремле, сказал, что Западу придется принять "суровую правду" – что вся поддержка, которую он предоставил Украине, не может помешать России выиграть войну.

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По словам 10 осведомленных источников, Путин принял решение о вторжении в Украину сам, имея лишь ограниченную консультацию небольшой группы доверенных советников. Президент РФ также будет иметь решающий голос по любому прекращению огня.

Возможный вид прекращения огня

Отвечая на вопрос о том, как может выглядеть вероятное прекращение огня, два российских источника сослались на проект соглашения, почти одобренный в апреле 2022 года после переговоров в Стамбуле, и который Путин публично называл возможной основой для соглашения. Согласно этому проекту Украина должна согласиться на постоянный нейтралитет в обмен на международные гарантии безопасности от пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН: Великобритании, Китая, Франции, России и США.

Один из российских чиновников сказал, что соглашения не будет, если Украина не получит гарантии безопасности, добавив: "Вопрос заключается в том, как избежать соглашения, замыкающего Запад в возможную прямую конфронтацию с Россией в один день".

Один из лучших российских экспертов по Америке Дмитрий Саймс, эмигрировавший в США из Советского Союза в 1973 году, сказал, что соглашение о прекращении огня можно достичь относительно быстро. Но более широкого долгосрочного соглашения, учитывающего проблемы безопасности как Украины, так и России, было бы чрезвычайно сложно достичь.

"На мой взгляд, было бы очень трудно добиться большого соглашения, поскольку позиции обеих сторон очень далеки", – сказал Саймс.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заверил, что государство "не торгует суверенитетом, безопасностью или будущим" и не откажется от права на всю свою территорию.

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