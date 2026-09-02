«Путин готов к миру»: Эрдоган после встречи с диктатором РФ удивил заявлением о войне в Украине

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган / © Associated Press

Реклама

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что глава Кремля вроде бы готов к миру в Украине.

Об этом сообщает ведущее государственное информационное агентство Турции Anadolu.

Реклама

О чем говорили Путин и Эрдоган

Путин и Эрдоган разговаривали лицом к лицу почти полтора часа. Президенты двух стран провели встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке в Кыргызстане.

Реклама

По информации СМИ, основной темой была ситуация вокруг Черного моря.

«Завершение войны России и Украины миром — это то, чего жду и я, и Путин… Безопасность коммерческого судоходства в Черном море важна. Боевые действия не должны привести к угрожению гражданским лицам и коммерческой активности», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган заявил, что турецко-российские отношения находятся на гораздо более высоком уровне, чем когда-либо ранее. Он отметил важность развития двусторонних связей в разных сферах и назвал российских туристов «друзьями».

«Русские туристы имеют очень большое значение для Турции. Сегодня основу туристического потока в Анталию составляют наши друзья из России», — сказал турецкий лидер.

Реклама

Также Эрдоган подчеркнул важность строительства АЭС «Аккую» для российско-турецких отношений. По его словам, строительство станции вступило в завершающую стадию, и Турция ожидает ее ввода в эксплуатацию.

«С открытием АЭС „Аккую“ мы вместе сделаем шаги по запуску новых атомных электростанций. Мы готовимся к этому», — заявил президент Турции.

Обсуждали возможность проведения переговоров между Украиной и РФ в Турции

Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что во время встречи в Бишкеке Эрдоган и Путин обсуждалась возможность проведения переговоров по урегулированию войны в Украине на территории Турции. Инициатива была со стороны Эрдогана.

По его словам, турецкая сторона регулярно предлагает провести подобные переговоры на разных уровнях.

Реклама

Украинская сторона не комментировала заявление ни России, ни Турции.

Саммит ШОС в Кыргызстане — последние новости

Напомним, 31 августа в Кыргызстане на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялись переговоры между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Китая Си Цзиньпином. Последний заявил об укреплении российско-китайских отношений. По его словам, связи между двумя странами стали более «крепкими».

Также с главой Кремля в Кыргызстане встретился премьер-министр Индии Нарендра Моди. По результатам разговора Путин заявил, что Россия вроде бы движется по пути завершения «украинского конфликта».

Новости партнеров