Путин готов к "перезагрузке": в США намекнули на неожиданный сигнал из Кремля

Стив Виткофф и Владимир Путин. / © Associated Press

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Специальный посланник США Стив Виткофф заявил, что президент России Владимир Путин рассматривает перспективу обновления отношений с Вашингтоном — впервые за последние десять лет.

Об этом он сообщил в эфире WABC, передает The Hill.

"Мне кажется, он действительно видит возможность для перезагрузки отношений России с США - и это совершенно очевидно", - сказал Виткофф. По его словам, он уже провел четыре встречи с Путиным: "Ни одна не длилась менее трех часов, а одна вообще почти пять".

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По возвращении Дональда Трампа в Белый дом, новая администрация США заявила о намерении остановить войну между Россией и Украиной путем переговоров с обеими сторонами.

В Москве Виткофф встречался с Владимиром Путиным, помощником президента РФ Юрием Ушаковым и спецпредставителем по инвестициям Кириллом Дмитриевым. После встречи в Кремле заявили, что стороны "сблизили позиции не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов". Ушаков уточнил, что значительная часть обсуждения касалась потенциала возобновления прямых переговоров между Киевом и Москвой.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио на выходных заявил NBC News, что видит единственное возможное развязывание войны — путем переговоров, где каждая из сторон должна будет уступить.

"Это не война, которую можно выиграть на поле боя. Обоим придется отказаться от чего-либо, чтобы прекратить кровопролитие", - отметил он.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что следующие несколько дней будут критическими для установления мира в Украине. США ждут реальных шагов от президента России Владимира Путина для достижения мира, а не только слов.