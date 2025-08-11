Путин готов "оставить" Херсон и Запорожье Украине, но есть условие

Кремлевский руководитель Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Кремлевский глава Владимир Путин «не исключает», что Украина может «сохранить суверенитет» над Херсонской и Запорожской областями при условии, что она предоставит России доступ в Крым через них.

Об этом говорится в материале FT.

Президент РФ даже заявил, что Украина может сохранить суверенитет над Херсонской и Запорожской областями, если предоставит России доступ в Крым через эти территории.

Реклама

«Киев должен гарантировать сервитут (юридический термин для обозначения права пользования землей — ред.)», — говорил Путин журналистам в июне.

Эти требования являются «переговорной ловушкой», считает украинский аналитик Владимир Фесенко. Путин понимает, что Украина не согласится на односторонние уступки и попытается использовать отказ Киева как повод обвинить Украину в нежелании заканчивать войну.

Путин настаивает на неизменности своих условий для Украины, которые он называет «целями». Среди них: отказ Украины от членства в НАТО, ее безъядерный статус, демилитаризация и денацификация.

Он также требует полного вывода украинских войск из четырех частично оккупированных областей, которые Россия официально аннексировала.

Реклама

Чего Путин хочет от Трампа на саммите на Аляске

Напомним, встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Аляске, которая состоится в пятницу, 15 августа, имеет глубоко символическое значение для Кремля. Хотя продажа Аляски США в XIX веке была мирным соглашением, он напоминает, что государственные границы не незыблемы, а земля может быть инструментом государственной политики.

Аналитики считают, что ни ситуация на фронте, ни экономические затруднения не заставляют российского президента отказываться от своих максималистских территориальных амбиций. Вместо этого он сосредоточен на поддержке диалога с Трампом.

Ранее Трамп, обещавший закончить войну за 24 часа, выражал раздражение из-за того, что Путин, будучи «очень милым», одновременно атакует Украину. Он даже начал разрешать более значительные поставки оружия Киеву и угрожал ввести тарифы на закупаемую в России индийскую нефть.

Однако эта ситуация изменилась после визита спецпредставителя США Стива Виткоффа в Москву. Вместо новых проблем для Кремля, результатом стало первое почти два десятилетия официальное предложение для Путина встретиться с президентом США.

Реклама

По мнению экспертов, эта встреча является дипломатической победой для Путина, ведь он едет в США не как «заключенный» и встречается с Трампом без участия украинцев и европейцев. Это позволяет ему избежать изоляции, предотвратить новые санкции и использовать желание Трампа закончить войну для достижения своих целей дипломатическим путем.

В то же время, украинские силы на востоке страны находятся под усиленным давлением. По данным разведки, Россия захватывает значительные территории. В июле она оккупировала 502 кв. км, что является одним из самых высоких показателей за последний год.

Реакция Украины и союзников

Большинство украинцев выступает против территориальных уступок России. Почти три четверти украинцев, опрошенных Киевским международным институтом социологии, отклонили план прекращения войны, предусматривающий отказ Украины от всей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, отказ от членства в НАТО и принятие ограничений своей армии.

Напомним, с приближением саммита на Аляске Украина настаивает на том, чтобы переговоры проводились только после прекращения огня или существенного снижения боевых действий.

Реклама

Путин в свою очередь провел телефонные разговоры с лидерами девяти дружественных стран, включая Китай, и встретился с президентами ОАЭ и советником по национальной безопасности Индии.