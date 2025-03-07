Путин готов согласиться на перемирие в Украине с определенными условиями — Bloomberg

Россия готова обсуждать временное перемирие в Украине при достижении прогресса относительно окончательного мирного урегулирования.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники в Москве.

По словам двух собеседников издания, для того чтобы согласиться на прекращение боевых действий, в Кремле хотят получить четкое понимание рамочных принципов окончательного мирного соглашения.

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Россия, в частности, будет настаивать на установлении параметров возможной миротворческой миссии, включая договоренность о том, какие страны будут в ней участвовать.

Россия заявила, что не согласится на присутствие войск НАТО на украинской земле, отвергнув предложение европейских стран создать "коалицию добровольцев", чтобы помочь контролировать любое мирное соглашение.

В то же время в Кремле не возражают против того, чтобы такие страны, как Китай, которые были "нейтральными" в конфликте, разместили свои силы в Украине.

Напомним, по словам спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стива Виткоффа, Вашингтон будет пытаться договориться о рамках для мирного соглашения и первоначальном прекращении огня для Украины на встрече в Саудовской Аравии.

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