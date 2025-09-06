Путин готов встретиться с Зеленским: Фицо "раскрыл планы" диктатора

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что во время их встречи президент РФ Владимир Путин якобы заинтересован в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом он готов встретиться не только в Москве, но и в любом другом месте.

Об этом сообщает словацкое издание Teraz.sk.

Фицо также утверждает, что во время встречи с Зеленским в Ужгороде он якобы также получил сигнал о готовности к такой встрече со стороны украинского лидера.

Реклама

Словацкий премьер считает, что, несмотря на политические риски для обоих лидеров, переговоры необходимы. По его мнению, ни Зеленский, ни Путин не получили бы значительную политическую выгоду от такой встречи, но они оба понимают ее важность.

«Встреча президента Зеленского с президентом Путиным не принесла бы президенту Зеленскому особую политическую пользу в Украине, и, конечно же, граждане Российской Федерации не были бы в восторге от встречи президента Путина с президентом Зеленским. Но оба понимают, несмотря на то, что это может нанести им политический вред, что нужно встречаться, и что нужно договариваться, потому что если не будут договариваться, война будет продолжаться», — подчеркнул Роберт Фицо.

Роберт Фицо также выразил другие противоречивые взгляды на войну. Он заявил, что гарантии безопасности должны получить не только Украина, но и Россия. Также словацкий премьер уверен, что Украина не должна вступать в НАТО, хотя ее членство в Европейском Союзе он поддерживает. В то же время, по словам Фицо, большие государства ЕС, вероятно, будут препятствовать на пути Украины к членству.

Кроме того, Фицо вновь повторил нарративы российской пропаганды, заявив, что война в Украине «сложнее, чем кажется», поскольку русскоязычное население на востоке страны якобы подвергалось дискриминации. Он считает, что после войны отношения с Россией нужно «нормализовать» и возобновить международное сотрудничество.

Реклама

Напомним, в Словакии раскритиковали Фицо за молчание по поводу агрессии РФ. Словацкая оппозиция заявила, что во время совместной пресс-конференции с Зеленским он не решился осудить вторжение России в Украину.