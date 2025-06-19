Путин готов встретиться с Зеленским на завершающем этапе переговоров

Владимир Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов встретиться со всеми даже с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он заявил во время встречи с представителями информационных агентств.

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Я готов встречаться с Зеленским, но не чтобы не сидеть там и что-то делить до бесконечности, а поставить точку;

Он добавил, что эта встреча возможна на завершающем этапе переговоров.

По мнению Путина, если первое лицо Украины "нелегитимно", то вся система власти там становится "нелегитимной".

Мол, России все равно, кто ведет переговоры со стороны Украины, но на завершающем этапе под документами должна стоять подпись легитимных властей, подчеркнул Путин.

Напомним, что ранее Владимир Путин заявил, что Россия не считает какое-либо перевооружение НАТО угрозой для себя .