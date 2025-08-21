- Дата публикации
Путин "готов" встретиться с Зеленским, но Лавров назвал главное условие
Российский министр пытается подвергнуть сомнению легитимность президента Украины.
Российский президент-диктатор Владимир Путин якобы готов ко встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским. Впрочем, есть условие.
Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
По его словам, якобы "фюрер" не против встречи с Зеленским. Впрочем, говорит Лавров, произойдет это при условии, "если все вопросы, требующие обсуждения на самом высоком уровне, будут хорошо проработаны". Однако о каких именно вопросах идет речь, глава МИД РФ не уточнил.
Традиционно российский министр пытается подвергнуть сомнению легитимность президента Украины. Мол, когда дойдет до подписания договоренностей, будет решен вопрос о легитимности персоны, которая будет подписывать эти договоренности с украинской стороны.
Отметим, что Лавров цинично обвинил Украину в саботаже мирных усилий . Мол, позиция Украины свидетельствует об отсутствии интереса к длительному и стабильному урегулированию "конфликта".
Напомним, глава МИД заявлял, мол, Москва не отказывается от «никаких форм работы» по украинскому урегулированию — ни от двусторонних, ни от трехсторонних. Мол, об этом вроде бы повторяет даже сам диктатор Владимир Путин.