Путин "готов" встретиться с Зеленским, но Лавров назвал главное условие

Сергей Лавров. / © Associated Press

Российский президент-диктатор Владимир Путин якобы готов ко встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским. Впрочем, есть условие.

Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, якобы "фюрер" не против встречи с Зеленским. Впрочем, говорит Лавров, произойдет это при условии, "если все вопросы, требующие обсуждения на самом высоком уровне, будут хорошо проработаны". Однако о каких именно вопросах идет речь, глава МИД РФ не уточнил.

Традиционно российский министр пытается подвергнуть сомнению легитимность президента Украины. Мол, когда дойдет до подписания договоренностей, будет решен вопрос о легитимности персоны, которая будет подписывать эти договоренности с украинской стороны.

Отметим, что Лавров цинично обвинил Украину в саботаже мирных усилий . Мол, позиция Украины свидетельствует об отсутствии интереса к длительному и стабильному урегулированию "конфликта".

Напомним, глава МИД заявлял, мол, Москва не отказывается от «никаких форм работы» по украинскому урегулированию — ни от двусторонних, ни от трехсторонних. Мол, об этом вроде бы повторяет даже сам диктатор Владимир Путин.