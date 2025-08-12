Путин готовит хитрый ход на Аляске: что он скрывает от Трампа и мира

Владимир Путин / © Getty Images

В условиях значительной неопределенности с американской стороны важно рассмотреть пятничную встречу сквозь призму интересов Владимира Путина. Для российского лидера это событие стало неожиданной победой, которую он может использовать для смягчения угрозы санкций администрации Трампа и одновременного продолжения военных операций.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

В начале этого года Путин удачно воспользовался сложной ситуацией в американской политической среде, чтобы продвинуть мирные переговоры по Украине и экономическое перевооружение отношений с Москвой. Независимо от потенциальных компромиссов, на которые готов был пойти Трамп, включая возможное ослабление санкций, Путин воспринимал это как стратегический случай. Поскольку США сократили прямую военную поддержку Украины, предпочитая денежные транши, Москва активизировала свои усилия на фронте, используя ослабление позиций Киева. Даже Трамп вынужден был признать, что его переиграли.

С приближением 8 августа — даты, когда США планировали ввести новые санкции против России из-за ее неуступчивости — Путину удалось с помощью переговорщика Виткова разработать стратегию, позволившую сдержать американские действия и одновременно улучшить собственные позиции. Все проходит по его плану, он извлекает выгоду почти без труда.

Важной составляющей стратегии было исключение Владимира Зеленского из переговорного процесса. Путин настаивал на двусторонних переговорах с Трампом, понимая, что присутствие украинского президента усложнило бы ситуацию и требовало бы настоящих договоренностей. Так Россия может предложить условия, приемлемые для администрации США, которые Киев никогда не согласится принять. Это освобождает Путина от критики и перекладывает ответственность на Зеленского, которого Трамп неоднократно обвинял в блокировании мира.

Еще одна цель Путина – выбор места встречи, что служит символом его возвращения к мировой политике. Саммит на Аляске, территории, когда-то являвшейся частью Российской империи, должен подчеркнуть, что Путин больше не изгнан лидер, избегающий международных поездок из-за угрозы ареста по ордеру Международного уголовного суда. Этот визит станет первым в США за пределами ООН с 2007 года, и он послужит демонстрацией как его реабилитации на мировой арене, так и подтверждением исторического значения России как великого государства.

Приглашение Трампа – уже весомая победа для Кремля.

Именно получение приглашения на переговоры для Путина уже является значительным успехом. Если же на саммите удастся отсрочить американские санкции или договориться о “мирном” плане, который приведет к расколу между Украиной и ее западными партнерами, это будет еще выгоднее Кремлю. Однако настоящее долговременное прекращение боевых действий потребует значительного усиления давления — не только финансового, но и военного, а также тщательной подготовки. По сообщениям немецкого издания Bild, на прошлой неделе представители Кремля и Путина обращались нервно во время встречи с американским посредником, удивленным предложениями российской стороны.

Даже если Виткофф допустил ошибки в оценках, президент Трамп уже озвучил идею возможного обмена территориями — хотя официально это не подтверждено. Похоже, Москва готова рассматривать вариант, при котором Украина передаст под контроль России части Донбасса, пока не оккупированные, в обмен на прекращение боевых действий. Такой шаг не является фактическим обменом территориями, а скорее временной передачей контролируемых земель для установления перемирия, которое, вероятно, будет неустойчивым. По информации Bild, Россия могла также настаивать на том, чтобы Украина первой вывела войска с больших территорий Херсонской и Запорожской областей, которые Кремль объявил аннексированными, но до сих пор не контролирующими.

Кроме того, Кремль, вероятно, готов предложить прекращение авиационных боевых действий во избежание новых санкций, хотя это кажется меньшей уступкой. В отличие от начала войны, сейчас Украина наносит серьезный ущерб российским военным и энергетическим объектам с помощью новейших беспилотников и ракет. В частности, недавно украинские силы поразили завод по производству систем наведения ракет в Нижнем Новгороде, что свидетельствует об усилении атак вдали от фронта. На этом этапе воздушное перемирие может быть выгодно обеим сторонам.

Украинская сторона отдает себе отчет, что для прекращения войны придется уступить часть территорий. Однако эти уступки должны походить на исторические примеры, например соглашения с СССР после Второй мировой войны, когда Западная Германия сохранила суверенитет над большинством своей территории, несмотря на контроль Советского Союза над восточной частью страны. Такое соглашение позволило создать мирное и преуспевающее общество, несмотря на раздел страны.

Нет никаких признаков, что Путин стремится к подобному компромиссу. Ему нужно совсем другое - контроль над демилитаризованной Украиной и признание сферы влияния России в Европе без вмешательства НАТО и США. Он открыто заявляет, что готов говорить о прекращении огня только после устранения коренных причин войны.

Что касается саммита Трампа и Путина — время и место для него найдутся, но вряд ли это произойдет уже на этой неделе на Аляске.

Ранее скепсис по поводу саммита на Аляске выразил руководитель Группы по вопросам России и геопространственной разведки Института изучения войны Джордж Баррос. Он отметил, что Кремль попытается использовать встречу с президентом США Дональдом Трампом для раскола между США и Европой.