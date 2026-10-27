Путин готовит ловушку для НАТО: Кремль может разыграть карту «мир в обмен на Украину»

Путин / © ТСН.ua

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Во время нового раунда переговоров по завершению войны Москва может поднять вопрос военного присутствия НАТО в Европе.

Такую переговорную стратегию предполагает доктор философских наук, профессор Университета Короля Даниила Виталий Надурак, о чем он рассказал в эфире Эспрессо.

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«Мы теперь понимаем, что в этот пакет переговоров по Украине они хотят включить также требование НАТО по всей Европе», — отметил профессор.

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По его словам, российские требования могут относиться не только к Украине, но и к другим европейским государствам, в частности к Польше, Финляндии и странам Балтии.

Надурак также обратил внимание, что Москва продвигает идею создания новой архитектуры безопасности в Европе. По его мнению, это свидетельствует о стремлении России расширить повестку переговоров и включить в нее вопросы военного присутствия НАТО на континенте.

Профессор считает, что требование вывести войска Альянса из присоединившихся к нему стран после 1997 года является нереалистичным. Если Москва будет настаивать на ее выполнении, это может сделать невозможным достижение договоренностей о завершении войны.

«Я думаю, на самом деле это, возможно, и есть стратегия Путина — предъявить реально невыполняемые требования», — объяснил Надурак.

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По его словам, таким образом, Кремль может пытаться переложить ответственность за провал переговоров на западных партнеров.

«Видите, вы не хотите идти на уступки, и поэтому не будет никакого соглашения по Украине», — так профессор описал возможный аргумент Москвы.

В то же время эксперт предполагает, что Россия может применить другую тактику: сначала выдвинуть максималистские требования, а затем согласиться на менее масштабные уступки, создавая впечатление готовности к компромиссу.

При таком сценарии Москва может заявить об отказе от требования вывести войска НАТО из стран, вступивших в Альянс после 1997 года. Россия же попытается добиться прекращения дальнейшего расширения блока и закрытия перспективы членства Украины.

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«Возможно, это последнее как раз является реальной позицией России. А максималистские требования она заявляет для того, чтобы потом вроде бы пойти на уступки», — подчеркнул Надурак.

По мнению профессора, при таком развитии событий европейские государства могут воспринять отказ Москвы от самых радикальных требований как компромисс. Однако фактически речь пойдет об уступках России в вопросе будущего расширения НАТО и евроатлантической интеграции Украины.

Отдельно Надурак отметил важность участия европейских государств в переговорах о безопасности континента. По его словам, попытки решать судьбу Европы без представителей европейских стран создают опасный прецедент, ведь именно они непосредственно подвергаются последствиям российской войны против Украины.

Ранее сообщалось, что Украина пытается добиться переноса следующего раунда трехсторонних переговоров с США и Россией по меньшей мере неделей ранее.

Мы ранее информировали, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возобновление трехсторонних переговоров об окончании войны в Украине не означает прекращения боевых действий.

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