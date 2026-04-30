Путин готовит нападение на Европу параллельно с войной в Украине: генерал назвал цель

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Президент России Владимир Путин способен развязать новый ограниченный военный конфликт, не дожидаясь завершения войны в Украине. Кремль может готовить операции в Балтийском регионе.

Об этом заявил немецкий генерал-лейтенант в отставке Юрген-Йоахим фон Зандрарт, сообщает Bild со ссылкой на его интервью WELT.

РФ может начать новую войну, не завершая ее в Украине

Фон Зандрарт прокомментировал, способна ли Россия начать еще один конфликт, не завершив войну против Украины.

«Главный вопрос не в том, может ли Россия это сделать, а в том, видит ли она удобный момент и выгоду», — подчеркнул генерал-лейтенант в отставке.

Он предупредил, что Москва в любой момент может «параллельно начать еще один ограниченный военный конфликт».

Ранее фон Зандрарт возглавлял многонациональный корпус «Северо-Восток» в Щецине (Польша), где осуществляется координация оборонного планирования НАТО на северо-восточном направлении — от Финляндии до Польши. В разговоре с журналистами он очертил довольно мрачную картину.

«Запад не дает Украине победить, но одновременно и не допускает ее поражения», — сказал генерал-лейтенант.

По его убеждению, война должна завершиться, «но ни в коем случае нельзя допустить, чтобы Россия убедилась, что война — это эффективный инструмент достижения политических целей».

Россия может напасть на страны Балтии

По оценке фон Зандрарта, Кремль уже готовится к следующим шагам.

«Россия стоит на пороге продолжения [войны] за пределами Украины, в частности в Балтийском регионе. Если появится такая возможность», — отметил он.

По словам генерал-лейтенанта, Путин продолжает усиливать военный потенциал.

«Он делает это уже сейчас, готовя потенциальное поле боя ниже порога открытой войны. Мы больше не находимся в состоянии мира», — сказал генерал-лейтенант.

Идею о том, что Москва активизируется только после завершения войны в Украине, фон Зандрарт называет ошибочной.

В Щецине военные тщательно отслеживали трансформацию российской армии:

«Восстановление российской армии как обучающейся организации началось параллельно с войной в Украине: [военное] производство превышает потребности этого конфликта, проводится структурная и процедурная реорганизация, создаются новые формирования в западных военных округах — то есть в пространстве от Финляндии до Польши».

В то же время, подчеркивает фон Зандрарт, потенциальное нападение на НАТО будет иметь значительно более серьезные последствия, чем война против Украины.

«Именно это пока сдерживает Россию», — резюмировал генерал-лейтенант в отставке.

Война России с НАТО — последние новости об угрозе

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что Россия может напасть на члена НАТО уже через несколько месяцев, а не лет. Политик сомневается в готовности США и Евросоюза к быстрой практической реакции, призывая превратить бумажные гарантии статьи 5 в реальную военную силу.

Президент Финляндии Александер Стубб, комментируя заявление Туска, призвал Европу сохранять спокойствие и «финскую выдержку». Он отметил, что пока не видит реальных оснований для нападения РФ на НАТО или проверки статьи 5, считая масштабные сценарии агрессии маловероятными. Стубб подчеркнул важность подготовки к худшим вариантам, чтобы их предупредить.

Президент Эстонии Алар Карис поддержал коллегу, добавив, что распространение тревожных нарративов является тактикой России для запугивания, которой нужно противопоставить хладнокровие.

