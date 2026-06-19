Путин готовит новую масштабную атаку по Украине: в ISW сделали тревожное предупреждение

Владимир Путин. / © Associated Press

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Кремль уже готовит почву для новых ударов и даже нашел способ, чтобы оправдать будущую масштабную атаку на Украину.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW отмечают, что Москва раздувает историю с автобусом, который в Брянской области якобы атаковал украинский БПЛА, чтобы оправдать свой следующий масштабный пакет дальнобойных ударов против Украины.

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Отмечается, что на днях СБУ сообщила о перехвате официальных внутренних российских отчетов, в которых делается вывод, что Украина не атаковала пассажирский автобус, перевозивший детскую футбольную команду Беларуси.

«Это опровергает заявления российских и белорусских чиновников о том, что украинские войска нанесли удар беспилотником по автобусу», — акцентируют американские специалисты.

Кроме того, СБУ заявила, что внутренние отчеты российского государственного учреждения «Безопасный регион» для Брянской области пришли к выводу, что Россия не обнаружила никаких украинских дронов или других объектов вблизи района, где было атаковано транспортное средство.

«Российские и белорусские чиновники воспользовались якобы ударом 17 июня, а самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко еще и дополнительно обвинил Украину в использовании удара для провокации Минска и втягивании в войну», — подчеркивают в Институте.

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Российские и белорусские заявления о якобы ударе Киева, заявляют в ISW, являются результатом аналогичных заявлений РФ последних недель, направленных на легитимизацию масштабных ударов против Украины как ответы на якобы атаки ВСУ по гражданскому населению», — заключают американские специалисты.

Напомним, в Брянщине дрон атаковал автобус с детьми из Беларуси. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отмечает, что таким образом Россия стремится впутать Беларусь в свою провокацию, ведь белорусы «не хотят поддерживать российскую агрессивную риторику по отношению к Украине». По его словам, сама провокация — «жалкая» и имеет все признаки скоординированной операции без каких-либо фактических доказательств.

В то же время СБУ показала документ, свидетельствующий, что Россия соврала об атаке дрона по автобусу с детьми из Беларуси . В украинской службе уверяют, что удар является спецоперацией российских спецслужб. Подобные случаи российские власти используют для проведения собственных ИПСО и давления на Украину на международной арене.

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