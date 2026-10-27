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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Путин готовит новый ультиматум перед переговорами: что Кремль задумал не только против Украины, но и против НАТО

Американские аналитики отмечают, что Путин хочет перекроить безопасность Европы и требует изменить устав НАТО и вернуть Альянс к границам 1997-го, фактически отменив расширение, которое последовало после этого.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Путин готовит новый ультиматум перед переговорами: что Кремль задумал не только против Украины, но и против НАТО

© Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский снова заявил о готовности к полному или частичному прекращению огня. Впрочем, позиция Москвы в переговорах предусматривает давнее требование — изменить устав НАТО и вернуть Альянс к границам 1997-го.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

На днях Зеленский вновь подчеркнул, что Киев готов договариваться о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре или перемирии в Черном море. Заметим, что именно этот вопрос Украина планирует поднять во время трехсторонних переговоров с участием США, Украины и России, запланированных на 10 ноября в Абу-Даби.

В то же время, подчеркивают в ISW, заявления Кремля свидетельствуют, что РФ не собирается прекращать боевые действия. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что продолжение трехсторонних переговоров «не предусматривает ограничений на проведение военных операций», а российские войска и дальше будут воевать против Украины.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков дерзко высказался: мол, переговоры вряд ли дадут значительные результаты и, вероятно, станут лишь «пробным раундом».

Американские специалисты отмечают, что уже долгое время Москва отвергает предложения о прекращении огня — как полном, так и частичном, которые продвигают США и Украина. Киев же последовательно подтверждает готовность к перемирию.

«Недавние заявления Пескова и Ушакова свидетельствуют о том, что позиция Кремля в преддверии будущих трехсторонних переговоров остается в отклонении предложений по прекращению огня», — говорится в отчете.

В то же время переговорная позиция Кремля о войне включает в себя давнее требование Москвы, выдвинутое еще до полномасштабного вторжения — чтобы НАТО изменило свой устав и вернулось к прежним границам НАТО 1997 года. В частности, The Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что намерение РФ привлечь Европу к мирным переговорам состоит в том, чтобы «добыть уступки» относительно расширения НАТО.

В частности, Москва утверждает, что якобы архитектура европейской безопасности является одним из важнейших компонентов достижения мира в Украине и что решение войны «невозможно» без участия Европы.

«Отчет The Telegraph подтверждает предыдущую оценку ISW: Кремль до сих пор настаивает на ультиматумах, выдвинутых в декабре 2021-го. Среди требований Москвы — прекращение размещения войск и систем вооружения НАТО в странах, присоединившихся к Альянсу после 1997 года. Фактически, это дало бы России возможность влиять на внутренние решения НАТО и ограничивать его военную деятельность», — говорится в отчете.

Аналитики подчеркивают, что в Кремле не раз повторяли эти ультиматумы с самого начала полномасштабного вторжения и не давали никаких признаков компромисса относительно этой цели.

«Кремль, вероятно, повторит эти требования на предстоящих трехсторонних переговорах между США, Украиной и Россией 10 ноября и может попытаться использовать недавние уступки со стороны США, чтобы добиться дополнительных уступок по НАТО и архитектуре европейской безопасности после Холодной войны», — отмечают в ISW.

При этом требования Путина от декабря 2021-го заметно несовместимы с обязательством президента США Дональда Трампа по сохранению военного присутствия США в Польше и развертыванию американских войск в странах Балтии.

Мирные переговоры — последние новости

Сегодня, 27 октября, диктатор РФ Владимир Путин побеседовал с европейскими лидерами — президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гар Стере. Они передали Кремлю позицию Украины относительно окончания войны и отметили необходимость прекращения атак на украинскую энергетику.

Эти переговоры стали первым прямым контактом Путина с ведущими европейскими лидерами, поддерживающими Украину, с тех пор, как в июле 2025-го он общался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Встрече предшествовали дипломатические консультации в Осло 20 октября и визит в Россию спецпосланника США Стива Уиткоффа.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что одной из ключевых тем обсуждения стала необходимость конкретных шагов со стороны России по деэскалации. В первую очередь, речь идет о прекращении российских ударов по критической инфраструктуре Украины.

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