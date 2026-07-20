Путин готовит операцию против НАТО и хочет обвинить Украину: Польша срочно созывает комитет по безопасности

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш / © Associated Press

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Россия накопила значительное количество перехваченных украинских дронов и может применить их для провокаций под чужим флагом. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, анонсировав заседание комитета по безопасности на эту тему.

Об этом сообщает RMF24.

Косиняк-Камыш заявил, что российская угроза «все время остается очень высокой». По словам министра, он «никогда не вводил бы состояния успокоения» по поводу возможных действий Москвы.

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«Россия шаг за шагом поднимается по лестнице эскалации, в том числе и в интернет-пространстве», — отметил политик.

Он напомнил, что за последнюю неделю польские и шведские истребители трижды проводили операции по перехвату российских самолетов в воздушном пространстве над Балтийским морем.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что страны региона регулярно сталкиваются с проверками готовности своих систем безопасности.

«Мы постоянно сталкиваемся с проверкой стойкости наших систем противовоздушной обороны, критической инфраструктуры, особенно в сфере деятельности в Интернете, с помехами для сигнала GPS», — перечислил глава Минобороны Польши.

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По его словам, о неизменности российской тактики свидетельствуют и задержания, проводимые польскими спецслужбами.

«Задержания, которые осуществляют Агентство внутренней безопасности или Служба военной контрразведки, лучше всего показывают, что Россия не меняет своей тактики», — подчеркнул Косиняк-Камыш.

Отдельно министр обратил внимание на возможность использования Россией украинских беспилотников для провокаций. Он сообщил, что РФ «сейчас перехватила значительное количество украинских дронов» и может использовать их как «элемент провокации, чтобы вводить в заблуждение и менять флаг». По словам политика, к такому сценарию нужно быть готовыми.

Косиняк-Камыш также рассказал, что 21 июля в 8:00 состоится заседание комитета по безопасности Совета министров. Он отметил, что вопрос возможного использования украинских дронов для провокаций станет одной из ключевых тем встречи.

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«Это (провокация с использованием украинских дронов — прим. ред.) будет одной из главных тем завтрашнего заседания (…) относительно угроз со стороны Российской Федерации, усиления мер, связанных с защитой киберпространства, а также критической инфраструктуры», — сказал глава польского Минобороны.

Он добавил, что о соответствующих рисках говорят и союзники Польши.

«Об этом говорят наши партнеры из стран Балтии, Финляндии и Румынии. Мы видим, что эта угроза касается всего восточного фланга НАТО», — подчеркнул министр.

Кроме того, Косиняк-Камыш снова заявил, что Польша готова выполнить свои союзнические обязательства в случае нападения на одно из государств НАТО.

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«Польша продемонстрирует принцип солидарности и поддержит такое государство, здесь нет никаких сомнений. Мы обязаны это сделать и ожидаем выполнения этих же обязательств по отношению к нам», — заключил политик.

Напомним, ранее Польша предупредила об отслеживании Россией учений НАТО с ПВО вблизи Балтийского моря, что может свидетельствовать о подготовке Кремлем будущих провокаций в рамках кампании «Нулевая фаза». Варшава уже поднимала истребители для перехвата российских Су-30СМ2 из Калининграда, хотя граница воздушного пространства нарушена не была.

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