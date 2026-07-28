Путин готовит россиян к «вечной войне»: в ISW предупредили об опасном плане диктатора

Владимир Путин. / © Associated Press

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Российский «фюрер» Владимир Путин все активнее пытается милитаризировать общество страны-агрессорки и разделить ответственность за войну против Украины между депутатами Госдумы и рядовыми россиянами.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики акцентируют внимание на том, что во время выступления 26 июля по случаю Дня Военно-морского флота диктатор сделал особый акцент на «национальном единстве» вокруг военных действий против Украины. По его словам, в Российской Федерации нужно «наполнить сознание» своего гражданского общества важностью войны и сохранить это чувство национального единства даже после ее окончания.

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Кроме того, Путин подчеркнул, мол, сейчас нет ничего важнее, чем воюющие в Украине оккупационные войска. «Фюрер» заявил, что якобы российские добровольцы стремятся помочь военным и обеспокоены тем, что солдаты больше не будут нуждаться в их помощи в мирное время. Это, объяснили в ISW, — попытка изобразить население РФ как готовое продолжать войну и идти на необходимые жертвы для достижения победы в Украине.

Владимир Путин также провел встречу с депутатами Госдумы, в ходе которой он отметил единство российского правительства по военным усилиям и заявил, что за последние пять лет (с 2021-го) Дума приняла в общей сложности почти 3 тыс. законопроектов, причем две трети документов были приняты при поддержке всех фракций для поддержки вооруженных военных.

Хозяин Кремля отметил, что депутаты коллективно приняли законы об интеграции незаконно оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

«Путин, вероятно, отметил роль депутатов Думы и рядовых граждан в военных усилиях России, пытаясь отвлечь личную ответственность за длительную дорогостоящую войну и изобразить их как тех, кто полностью поддерживает его решение накануне выборов в Думу в сентябре 2026 года», — заключают в Институте войны.

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Напомним, Путин использовал празднование Дня Военно-морского флота как площадку для очередной демонстрации военных амбиций и показал настоящие аппетиты Кремля. В частности, он заявил, что Москва намерена любой ценой отстаивать свои интересы на Северном морском пути. Кроме того, диктатор пригрозил всем доступными средствами обеспечить безопасность Калининградской области в случае возникновения каких-либо угроз.

Отметим, напуганный ударами беспилотников Украины диктатор РФ уже второй раз подряд отменил главный военно-морской парад ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Мероприятие, традиционно считающееся одним из важнейших событий года для Кремля, на этот раз не состоялось. По данным СМИ, причиной могли стать опасения по поводу безопасности самого диктатора и высокий риск возможного покушения.

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