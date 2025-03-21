Путин готовит свой народ к продолжительной войне: в ISW сообщили, как "фюрер" хочет использовать переговоры

Российский президент-диктатор Владимир Путин настраивает россиян готовиться к продолжительной войне в Украине. Более того — будущие переговоры о прекращении огня "фюрер" хочет использовать, чтобы получить превентивные уступки от Украины и США.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

"Путин продолжает оговаривать внутреннюю российскую аудиторию готовиться к длительной войне в Украине, а не к устойчивому миру, построенному на компромиссах", — подчеркивают американские специалисты.

Заявления Путина и других официальных лиц Кремля в последние дни и недели, подчеркивающие нарративы о сложности переговоров, якобы нелегитимность украинских чиновников и разногласия между США и Европой, усиливают сообщения о том, что Россия ожидает продолжительной войны в Украине и мира только на своих условиях. Кроме того, диктатор РФ прямо сказал российским бизнесменам готовиться к продолжительной войне.

"Официальные лица Кремля продолжают распространять нарративы, указывая на то, что Путин остается преданным своей давней цели завоеванию Украины и пытается использовать предстоящие переговоры о прекращении огня, чтобы получить превентивные уступки от Украины и Соединенных Штатов", — отмечают в ISW.

Аналитики отмечают, что накануне секретарь Совета безопасности страны-агрессорки Сергей Шойгу повторил заявления о том, что, мол, украинские власти нелегитимны и что официальный Киев должен отменить указ от сентября 2022 года о запрете переговоров с Москвой, прежде чем Украина и Россия смогут обсудить прекращение.

Шойгу также заявил, что Украина должна изменить положения конституции по "территориальной целостности". Конституция Украины признает оккупированные Крым и Севастополь, а также Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области украинскими и запрещает украинскому правительству вносить изменения в Конституцию, если эти изменения "направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности (Украина – Ред.)".

"Вероятно, Шойгу призывает украинские власти внести изменения в конституцию, чтобы позволить Украине признать оккупацию Россией и незаконную аннексию оккупированной Украины".

В ISW отмечают, что кремлевские чиновники работают над обострением напряженности между Соединенными Штатами и их европейскими союзниками, чтобы прервать поддержку Украины Западом и взорвать альянс НАТО. В частности, пресс-секретарь "фюрера" Путина Дмитрий Песков заявил, что "планы Европы по милитаризации" "явно противоречат" усилиям Путина и Трампа достичь мира в Украине, и что Европа стала "стороной войны".

Напомним, ранее в ISW отмечали, что российский президент-диктаторсоздает путаницу по прекращению огня. "Фюрер" обвиняет Украину в нарушениях до официального введения соглашения – хотя детали еще не согласованы.

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