Владимир Путин. / © Associated Press

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Агрессорка Россия может нанести авиационные, ракетные или беспилотные удары или осуществить ограниченное вторжение в одну или несколько стран Балтии, чтобы проверить готовность НАТО применить статью 5 и ответить в соответствии с ней.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики отмечают, что ограниченное нападение России на восточный фланг НАТО может быть направлено на фактическое нивелирование статьи 5 — из-за создания ситуации, когда страны Альянса не смогут единогласно согласовать, нужно ли отвечать на атаку и каким именно должен быть этот ответ.

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«Кремль, вероятно, выберет операцию, которая, по его мнению, максимизирует вероятность того, что государства НАТО не смогут объединиться для решительного ответа и, таким образом, не смогут направить военную помощь в качестве Альянса члену, на которого было применено нападение», — говорится в отчете.

В то же время, акцентируют в ISW, именно неспособность НАТО согласиться применить статью 5 или осуществить единый и решительный ответ, значительно повредит доверию к Альянсу и серьезно подорвет доверие к этой статье. В частности, одной из главных давних стратегических целей «фюрера» России Владимира Путина за пределами Украины.

БПЛА в Молдове

В ночь на 27 августа несколько неидентифицированных беспилотников вошли в воздушное пространство Молдовы вдоль молдавско-украинской границы в Одесской области.

Эти действия, считают аналитики ISW, демонстрирует, что Кремль продолжает признавать риск, что его война может нанести вред другим государствам, включая Молдову и граничащие с Украиной государства НАТО.

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В то же время аналитики ISW продолжают оценивать, что эти инциденты демонстрируют нормализацию Путиным угроз, которые российская ударная кампания по западным частям Украины составляет для европейских государств. В частности, для Молдовы и членов НАТО на востоке.

Напомним, источники Politico сообщили, что во время визита в Москву директор американского ЦРУ Джон Рэтклифф предостерег Кремль от обострения конфликта с союзниками США по НАТО. В частности, с Эстонией, Латвией и Литвой. По словам собеседников издания, Россия может прибегнуть к атакам на союзников Альянса в ответ на тупик, попавший страна-агрессор в войне в Украине.

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