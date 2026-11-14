Путин готовит Украине тяжелую весну: эксперт рассказал, на что Кремль рассчитывает после зимних ударов

Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Путин рассчитывает, что массированные удары по украинской инфраструктуре зимой и возможные политические изменения в европейских странах весной помогут усилить позиции в противостоянии с Киевом.

Об этом в эфире Эспрессо заявил политик, бывший вице-премьер по вопросам европейской интеграции и экс-руководитель секретариата президента Виктора Ющенко Олег Рыбачук.

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По оценке политика, Москва не намерена снижать интенсивность атак. Российские войска сосредотачиваются на разрушении критически важных объектов — энергетики, мостов и логистической инфраструктуры. Таким образом, Кремль стремится создать невыносимые условия для жизни в крупных украинских городах, усилить внутреннее давление на власть и ухудшить переговорные позиции Украины.

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«Путин сейчас будет только наращивать удары. Он очень рассчитывает, что удастся сделать непригодными для жизни Киев, Днепр, Харьков и Одессу», — подчеркнул Рыбачук.

В то же время, Россия активизирует дипломатические контакты с европейскими политиками. В частности, Москва общается с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии. Рыбачук считает, что одна из главных целей таких разговоров — добиться ослабления санкций. Ведь без поддержки европейских государств перспективы смягчения ограничений для России остаются призрачными.

«Для России самая большая проблема — это санкции, а без европейцев говорить о перспективах их смягчения нет смысла», — пояснил политик.

Еще одним фактором, на который может надеяться Кремль, есть стремление президента США Дональда Трампа возобновить торговые отношения с Россией и вернуть российский газ на европейский рынок. Рыбачук предположил сценарий, при котором российские энергоносители будут поставляться через американские компании. В таком случае европейские потребители будут формально покупать газ из США, хотя его происхождение будет российским.

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По словам политика, Путин надеется склонить часть европейских лидеров к уступкам по отношению к Украине в обмен на возобновление экономического сотрудничества с Москвой. Дополнительные ожидания Кремль связывает с выборами во Франции и вероятными политическими перестановками в Германии.

Отдельно Рыбачук прокомментировал усиление поддержки ультраправой партии «Альтернатива для Германии». По его мнению, рост ее популярности еще не означает, что политическая сила сможет прийти к власти. Другие партии Германии не готовы формировать с ней коалицию, поэтому даже значительное увеличение электоральной поддержки не гарантирует должность канцлера.

«Путин очень рассчитывает на то, что весной изменится ситуация в Европе», — подытожил Рыбачук.

Ранее сообщалось, что европейские правительства до сих пор скептически относятся к перспективам прорыва после продолжавшихся 10-11 ноября переговоров в Абу-Даби.

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Мы ранее информировали, что Путин не собирается отказываться от территорий на севере Украины, которые Кремль объявляет якобы захваченными.

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