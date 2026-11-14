ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
60
Время на прочтение
2 мин

Путин готовит Украине тяжелую весну: эксперт рассказал, на что Кремль рассчитывает после зимних ударов

Кремль надеется добиться уступок от Украины и ослабления санкционного давления.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Путин

Путин / © Associated Press

Российский диктатор Путин рассчитывает, что массированные удары по украинской инфраструктуре зимой и возможные политические изменения в европейских странах весной помогут усилить позиции в противостоянии с Киевом.

Об этом в эфире Эспрессо заявил политик, бывший вице-премьер по вопросам европейской интеграции и экс-руководитель секретариата президента Виктора Ющенко Олег Рыбачук.

По оценке политика, Москва не намерена снижать интенсивность атак. Российские войска сосредотачиваются на разрушении критически важных объектов — энергетики, мостов и логистической инфраструктуры. Таким образом, Кремль стремится создать невыносимые условия для жизни в крупных украинских городах, усилить внутреннее давление на власть и ухудшить переговорные позиции Украины.

«Путин сейчас будет только наращивать удары. Он очень рассчитывает, что удастся сделать непригодными для жизни Киев, Днепр, Харьков и Одессу», — подчеркнул Рыбачук.

В то же время, Россия активизирует дипломатические контакты с европейскими политиками. В частности, Москва общается с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии. Рыбачук считает, что одна из главных целей таких разговоров — добиться ослабления санкций. Ведь без поддержки европейских государств перспективы смягчения ограничений для России остаются призрачными.

«Для России самая большая проблема — это санкции, а без европейцев говорить о перспективах их смягчения нет смысла», — пояснил политик.

Еще одним фактором, на который может надеяться Кремль, есть стремление президента США Дональда Трампа возобновить торговые отношения с Россией и вернуть российский газ на европейский рынок. Рыбачук предположил сценарий, при котором российские энергоносители будут поставляться через американские компании. В таком случае европейские потребители будут формально покупать газ из США, хотя его происхождение будет российским.

По словам политика, Путин надеется склонить часть европейских лидеров к уступкам по отношению к Украине в обмен на возобновление экономического сотрудничества с Москвой. Дополнительные ожидания Кремль связывает с выборами во Франции и вероятными политическими перестановками в Германии.

Отдельно Рыбачук прокомментировал усиление поддержки ультраправой партии «Альтернатива для Германии». По его мнению, рост ее популярности еще не означает, что политическая сила сможет прийти к власти. Другие партии Германии не готовы формировать с ней коалицию, поэтому даже значительное увеличение электоральной поддержки не гарантирует должность канцлера.

«Путин очень рассчитывает на то, что весной изменится ситуация в Европе», — подытожил Рыбачук.

Ранее сообщалось, что европейские правительства до сих пор скептически относятся к перспективам прорыва после продолжавшихся 10-11 ноября переговоров в Абу-Даби.

Мы ранее информировали, что Путин не собирается отказываться от территорий на севере Украины, которые Кремль объявляет якобы захваченными.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie