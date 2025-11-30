- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 857
- Время на прочтение
- 1 мин
Путин готовит встречу с Уиткоффом - Кремль подтвердил дать перед ключевыми переговорами по Украине
Кремль подтвердил встречу Путина со Стивом Виткоффом до 4-5 декабря.
Президент РФ Владимир Путин проведет встречу со Стивом Уиткоффом до 4-5 декабря.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков российским СМИ.
Эта информация появилась на фоне важных событий: уже сегодня Стив Уиткофф, госсекретарь США Марк Рубио и Джаред Кушнер встретятся с украинской делегацией для обсуждения возможных мирных соглашений и путей завершения войны в Украине.
Ранее Владимир Зеленский утвердил обновленный состав украинской делегации, которая будет вести переговоры с Соединенными Штатами, другими международными партнерами и представителями РФ по достижению устойчивого и справедливого мира. Переговорную группу возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров.