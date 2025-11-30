Путин готовит встречу с Уиткоффом - Кремль подтвердил дать перед ключевыми переговорами по Украине

Стив Уиткофф и Владимир Путин / © Associated Press

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу со Стивом Уиткоффом до 4-5 декабря.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков российским СМИ.

Эта информация появилась на фоне важных событий: уже сегодня Стив Уиткофф, госсекретарь США Марк Рубио и Джаред Кушнер встретятся с украинской делегацией для обсуждения возможных мирных соглашений и путей завершения войны в Украине.

Ранее Владимир Зеленский утвердил обновленный состав украинской делегации, которая будет вести переговоры с Соединенными Штатами, другими международными партнерами и представителями РФ по достижению устойчивого и справедливого мира. Переговорную группу возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров.