Путин готовится к длительной войне в Украине: эксперт объяснил, для чего это диктатору

Долгое время живущий в Вашингтоне российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что российскому президенту Владимиру Путину нужна длительная позиционная война в Украине, чтобы сохранить свое место в Кремле.

Об этом он говорил в эфире телеканала "Еспресо".

Эксперт по российской политике напомнил, как Путин в своем обращении к Федеральному собранию внес предложение отправлять людей с фронта в отпуск раз в пол года на 24 дня.

"Звучит фраза "раз в полгода". То есть, в его воображении существует такая текущая позиционная война. Он понимает, что ни на какое наступление или взятие Киева не способен. Но он хочет сохранить такую тягучую позиционную войну, которая сохраняла бы его власть, чтобы не было его явного поражения", — объяснил значение такого предложения Пионтковский.

Кроме того, по словам политолога, даже кремлевский пропагандист Соловьев уже начал озвучивать нарративы о возможном "локальном" успехе Украины во время контрнаступления, которое "не решит исход войны". То есть опять же речь идет о том, что ситуация стабилизируется и это будет продолжительный конфликт на истощение.

При этом в РФ через закон о едином реестре военнообязанных фактически введено военное положение, которое также может быть использовано Путиным для сохранения своей власти в Кремле.

“30 миллионов военнообязанных РФ внесены в электронный реестр. Путин, не объявляя это формально, ввел в стране военное положение”, — подчеркнул Пионтковский.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных, предусматривающий введение электронных повесток. Этим законом также вводится запрет на выезд из РФ граждан, получивших повестку, до их визита в военкомат.

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