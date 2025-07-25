Путин готовится к новому вторжению, пока НАТО медлит / © Associated Press

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На саммите в Гааге НАТО установило новую цель: к 2035 году члены Альянса будут тратить 5% ВВП на оборону. Это решение имеет несколько причин. Во-первых, стало ясно, что одной дипломатии недостаточно, чтобы остановить войну в Украине. Но главная причина другая: НАТО хочет умерить Россию от нападения на любую страну Альянса. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Россия может быть готова к такому нападению уже через пять лет.

Об этом сообщает The Telegraph.

Военная аналитика Ребекка Коффлер, специализирующаяся на российской военной стратегии, соглашается с оценкой Рютте по оперативной готовности России к очередной кампании. Однако она считает, что следующей целью Кремля вряд ли станет страна НАТО. Если только Североатлантический союз не вмешается непосредственно в войну в Украине. Действия НАТО в ближайшие годы могут определить, решится ли Путин атаковать другие постсоветские государства, такие как Молдова.

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Стратегия важнее денег: уязвимые места НАТО и планы России

По мнению аналитики, простое увеличение оборонных расходов не решит всех проблем. Для успешного противодействия России требуется глубокая стратегия, основанная на понимании ее военного планирования. Она вспоминает, как в 2013 году перед аннексией Крыма уже предупреждала НАТО о российской «асимметричной войне», которая фокусируется на обходе сильных сторон противника и использовании его слабых мест.

По словам эксперта, хотя война в Украине не соответствует идеальному сценарию России, это не значит, что Москва изменила свой подход. Напротив, российские планировщики стремятся подорвать сетецентрическую военную стратегию НАТО, нарушив ее «цепь уничтожения». Это может быть достигнуто путем превентивных атак на системы C4ISR (командование, управление, связь, компьютеры, разведка, наблюдение и рекогносцировка) и космические системы, от которых зависит Североатлантический союз.

Пять ключевых направлений для немедленных действий НАТО

Военная аналитика Ребекка Коффлер выделяет пять приоритетных сфер, где НАТО должна действовать:

Защита космической инфраструктуры Россия имеет значительный арсенал контркосмического оружия, способного ухудшать или уничтожать спутники. Защита критической инфраструктуры от кибератак: российский арсенал кибероружия является одним из самых разрушительных в мире и Москва, вероятно, уже имеет доступ к критической инфраструктуре в США и Европе. Ужесточение защиты подводных коммуникационных кабелей: за последние годы возросло количество подозрительных диверсионных операций против подводных кабелей в Балтийском море. Россия активно проникает в разведывательные круги Европы, вербуя агентов для дестабилизационных операций. Наращивание боевого потенциала: Россия производит боеприпасы гораздо более быстрыми темпами, чем Европа. НАТО необходимо увеличить производство систем ПВО, танков, беспилотников и боеприпасов, а также набрать и научить достаточно боевых сил. Москва также активно проводит мобилизацию, а новый законопроект в Госдуме может ввести круглогодичный призыв с 2026 года.

Несмотря на серьезность угроз, Североатлантический союз имеет время для укрепления своих позиций. Аналитика подчеркивает, что бездействие сейчас будет трагедией, учитывая огромную цену, которую Украина платит, защищаясь от российской агрессии.

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Напомним, российские войска мобилизовали максимальное количество человеческих и материальных ресурсов для реализации своих агрессивных планов в Украине, но ВСУ сохраняют потенциал для разгрома наступления противника.