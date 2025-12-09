Путин готовится не к миру, переговоры – только прикрытие: Sky News сделало тревожный прогноз

Владимир Путин. / © Associated Press

Мирные переговоры по Украине демонстрируют слабый прогресс. Нет никаких признаков того, что стремление президента США Дональда Трампа прекратить войну России в Украине сокращает количество боев на местах. Более того — Кремль использует сосредоточенность главы Белого дома на мирных переговорах как «прикрытие», пока российские солдаты пытаются захватить больше территорий.

Об этом говорится в материале Sky News .

Путин не хочет мира

Издание отмечает: отсутствие каких-либо признаков того, что Кремль стремится замедлить свою военную машину, также делает риск распространения войны за пределы Украины все более вероятным.

«Нужны огромные усилия, время и деньги, чтобы перевести страну на военный лад, как это сделал Путин, частично мобилизовав свое население, выделив огромную часть государственных расходов на военные нужды и переориентировав огромную промышленную базу России на производство оружия и боеприпасов», — пишет Sky News.

Отмечается, что намеренное решение не снижать оборону после прекращения боев означает, что РФ будет продолжать наращивать свои вооруженные силы и арсеналы вооружения — это признак того, что она не намерена быть мирной, а просто делает паузу перед тем, как снова перейти в атаку.

Кроме того, отсутствие каких-либо подготовительных мер со стороны Москвы по замедлению темпов ее военных операций в Украине, где развернуто более 710 тыс. солдат является показателем того, что «Путин ожидает не меньшей, а большей войны».

Что будет дальше

«То, что произойдет дальше в Европе, будет зависеть от содержания любого мирного соглашения по Украине. Тотальное поражение России практически невозможно представить без существенного изменения взглядов Белого дома Трампа и массового увеличения вооружений и поддержки», — констатирует издание.

Впрочем, говорится в материале, следующим наилучшим результатом для Украины было бы урегулирование, «которые имели бы целью установить справедливый баланс между сторонами и их противоречивыми целями».

Этого можно достичь, приостановив боевые действия вдоль нынешней линии столкновения до начала существенных мирных переговоров. Однако, отмечает Sky News, такой шаг потребует от европейских союзников по НАТО перевести свои вооруженные силы и население в военное положение, с реальной готовностью начать войну, если Москва попытается проверить их поддержку Украины.

Следовательно, страны должны увеличить расходы на оборону гораздо более быстрыми темпами, чем сейчас планируется. Издание пишет, что Франция уже открыто заявляет, что родителям, возможно, придется потерять своих детей в войне с Россией, Германия требует от всех 18-летних мужчин проходить медицинские осмотры для возможной национальной службы.

Какие сценарии

«Другая альтернатива, когда речь идет об Украине, — это сценарий, при котором Европа остается в стороне и не может повлиять на результат переговоров, а Киев вынужден согласиться на условия, выгодные Москве. Это будет включать сдачу земель на Донбассе, которые до сих пор находятся под контролем Украины», — говорится в статье Sky News.

Впрочем, констатирует издание, такое соглашение — если его даже будет терпеть Украина, вероятно, будет означать лишь временное прекращение боевых действий — «пока Путин или тот, кто станет его преемником, не решит снова попытаться захватить остальную часть Украины, или, возможно, даже не испытает границы НАТО, выступив против стран Балтии».

В статье отмечают, учитывая, что новая стратегия национальной безопасности США четко указывает на то, что Белый дом будет вмешиваться в защиту Европы только в случае, если такой шаг отвечает интересам Америки, больше нет уверенности в том, что можно полагаться на гарантии, содержащиеся в основополагающем принципе статьи 5 НАТО. Она, заметим, предполагает, что нападение на одно государство-член является нападением на все.

Напомним, Axios пишет, что Соединенные Штаты Америки усиливают давление на украинского президента Владимира Зеленского по поводу «мирного» плана. В Вашингтоне ожидают, что Киев согласится на территориальные потери и другие уступки в рамках этого документа. Отмечается, что Штаты требуют от Зеленского гораздо большего, чем от диктатора РФ Владимира Путина.