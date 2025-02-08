Путин готовится совсем не к переговорам: Зеленский сделал важное заявление

Президент РФ увеличивает свою армию еще более чем на 100 тысяч солдат.

Россия создает новые дивизии, развивает военные производства и сотрудничает с Северной Кореей. Особое внимание уделено распространению дроновых технологий в регионе.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«Сейчас мы знаем – наша разведка нам докладывает, – что россияне создают новые дивизии, новые военные производства развивают. и не только против нас, против Украины", – сказал он.

По словам президента, Россия увеличивает свою армию более чем на 100 тысяч солдат. Зеленский подчеркнул, что партнеры должны быть осведомлены об этом, и соответствующая информация уже передается через каналы разведки.

Напомним, военный Станислав Бунятов "Осман" заявил, что захватчики давят с юго-востока села Терны Донецкой области и пытаются запереть кольцо.

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