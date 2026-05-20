Владимир Путин. / © Associated Press

Одной из вероятных причин, почему «фюрер» РФ Владимир Путин отправился в Китай, является газопровод «Силы Сибири-2». В частности, в Кремле заявляли, что этот проект будет на повестке встречи. Однако не так случилось, как думалось.

Об этом стало известно из заявления представителя диктатора РФ Дмитрия Пескова.

В отличие от красноречивых заявлений о «беспрецедентном и всеобъемлющем партнерстве» между Россией и Китаем, в комментариях по газопроводу представитель Кремля был не столь многословен. Песков только в общих чертах описал результаты переговоров по данной теме.

По его словам, Москва и Пекин «в целом достигли понимания» по основным параметрам проекта «Сила Сибири 2». Якобы «понимание уже есть», а осталось договориться «о каких-то нюансах».

«Четкого понимания пока нет. Это коммерческая информация все-таки. Но это достаточно большое достижение», — хвастался представитель «фюрера».

Издание Bloomberg сообщало о том, что Россия ищет спасения в Китае. В центре во время встречи диктатора Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина будет газопровод «Сила Сибири-2». Его Москва пытается продвинуть уже в пятый раз за последние годы.

Россияне надеются, что кризис на энергетических рынках из-за войны войны на Ближнем Востоке заставит КНР согласиться на оплату их газопровода.

Аналитики CNBC считают, что важным пунктом повестки дня является энергетическая зависимость России, которая из-за санкций потеряла европейский рынок и нуждается в согласовании строительства газопровода «Сила Сибири-2».

Дата публикации 17:13, 15.05.26

