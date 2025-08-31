"Путин – хищник": Макрон собирает лидеров Европы, чтобы обсудить гарантии для Украины

Европейские лидеры и Владимир Зеленский во время встречи с Трампом в Белом доме / © White House

Европейские лидеры, встретившиеся с Трампом в Вашингтоне, готовятся встретиться в Париже 4 сентября, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины.

Об этом пишет Financial Times.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что европейские столицы работают над «достаточно точными планами» по потенциальному развертыванию военных сил в Украине в рамках гарантий безопасности, которые будут иметь полную поддержку США.

«Гарантии безопасности имеют первостепенное значение и совершенно необходимы. У нас есть четкая дорожная карта, и мы достигли договоренности в Белом доме… И эта работа продвигается очень хорошо», — сказала глава Еврокомиссии во время поездки в восточные страны ЕС.

Фон дер Ляен выступила во время тура по восточным государствам ЕС, близким к России, в эти выходные, во время которого она сосредоточилась на усилиях по увеличению национальных расходов на оборону и усилению военной готовности континента.

По ее словам, Дональд Трамп заверил европейцев, что «в рамках поддержки будет американское присутствие». По информации FT, в состав войск могут войти десятки тысяч военнослужащих под командованием европейских стран, «которым будет оказана помощь со стороны США, включая системы командования и управления, а также средства разведки и наблюдения».

Со ссылкой на трех дипломатов журналисты издания пишут, что уже в четверг, 4 сентября, те же лидеры, которые встречались с Дональдом Трампом в Вашингтоне, соберутся в Париже по приглашению Эммануэля Макрона. Среди них: канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Урсула фон дер Ляйен. Заметим, что в статье FT нет упоминания о Трампе среди тех, кто примет участие во встрече в Париже.

«Путин не изменился, он хищник. Трамп] хочет мира, а Путин не садится за стол переговоров… У него отрицательный опыт с Путиным, Путин все чаще не делает то, что говорит», — добавила Урсула фон дер Ляен.

Она признала, что после любого мирного соглашения Киеву понадобится «достаточно значительное количество солдат, и им нужны хорошие зарплаты и, конечно, современное оборудование. Поэтому ЕС придется внести свой вклад». ЕС также продолжит финансирование обучения украинских солдат после любого мирного соглашения.

«Характер ведения войны полностью изменился», — добавила Фон дер Ляен, ссылаясь на необходимость для военных ЕС инвестировать в беспилотники, противовоздушную и противоракетную оборону, космические и кибервозможности.

Ранее британское издание The Telegraph сообщило, что Дональд Трамп якобы предлагает отправить американскую частную армию в Украину.

Также в издании раскрыли другие гарантии безопасности, которые союзники рассматривают предоставить Украине.