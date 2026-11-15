Путин хочет больше, чем четыре области: Келлог заговорил о другом пути к перемирию

Кот Келлог / © Getty Images

Реклама

Российский президент Владимир Путин стремится получить как можно больше украинских территорий. В то же время, одним из возможных вариантов прекращения огня может стать установление режима тишины вдоль нынешней линии фронта.

Об этом заявил бывший спецпредставитель президента США, генерал Кит Келлог в проекте «Ремовское Интервью».

Реклама

Отвечая на вопрос, какого соглашения действительно хочет Путин, Келлог отметил:

Реклама

«Очевидно, что Путин хочет получить все. Сначала он хотел захватить всю Украину, потом четыре области, это без уже оккупированного Крыма. Вот чего он желает».

В то же время генерал поднял вопрос о том, на каких условиях стороны могли бы договориться о прекращении боевых действий.

«Но вопрос в том, каким в конце концов может быть соглашение. Как выйти на прекращение огня на текущих позициях? – сказал он.

Келлог предположил, что для этого можно разглядеть гуманитарный подход к установлению режима тишины.

Реклама

«Возможно стоит использовать модель, которую Первая леди США применила в Олешках. Имею в виду, на гуманитарной основе начать устанавливать режим тишины вдоль линии столкновения, как в демилитаризованной зоне», — пояснил он.

В то же время Келлог выразил осторожный оптимизм по поводу перспектив завершения войны после последнего раунда трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби. По его мнению, положительный результат можно достичь, поскольку к переговорному процессу наконец-то привлечены люди, имеющие полномочия принимать решения и заинтересованные в поиске компромисса.

Кремль вернул к переговорам старые ультиматумы по НАТО

Напомним, Москва снова выдвигает Западу требования, озвученные еще перед полномасштабным вторжением в Украину. После встречи со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером Путин не продемонстрировал готовность отказаться от своих ультиматумов.

В частности, Кремль настаивает на пересмотре системы европейской безопасности и возвращается к предложениям декабря 2021 года. Тогда Россия потребовала прекратить расширение НАТО, не допустить вступления Украины и Грузии в Альянс и ограничить военное присутствие НАТО в Центральной и Восточной Европе.

Реклама

Советник Путина Юрий Ушаков также намекнул на возможность новых требований. Как отмечает корреспондент BBC Стив Розенберг, в Москве уже считают дипломатическим успехом, что вопрос европейской безопасности вновь стал частью переговоров о завершении войны в Украине.

Сибига высмеял планы Путина по переделу Европы.

В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига высмеял стремление Путина пересмотреть систему европейской безопасности по образцу Ялтинской конференции 1945 года.

«В своих мечтах он видит себя в Ялте в 1945 году. Проблема в том, что для предложений такого масштаба нужно выиграть сначала мировую войну», — заявил дипломат, напомнив, что РФ до сих пор не смогла полностью захватить даже Малую Токмачку на Запорожье.

Сибига также подчеркнул, что потери российской армии, по приведенным им данным, превысили 1,6 млн убитыми и ранеными. По мнению министра, единственный реалистический предмет переговоров с Россией – справедливое прекращение огня вдоль линии фронта, а не передел Европы.

Новости партнеров

Новости партнеров