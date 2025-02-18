Путин хочет, чтобы на выборах в Украине победила его марионетка, Трамп не против – Fox News

Журналистка Fox News Джеки Хайнрик со ссылкой на дипломатические источники пишет, что Путин рассчитывает, что на выборах в Украине победу одержит "марионеточный кандидат".

США и государство-агрессор РФ разработали трехступенчатый мирный план, который среди прочего предусматривает проведение выборов в Украине.

Об этом пишет журналистка Fox News Джеки Хайнрик, ссылающаяся на иностранные дипломатические источники, близкие к переговорам в Саудовской Аравии.

По их информации, США и Россия предлагают трехэтапный мирный план. План предусматривает прекращение огня, выборы в Украине, затем заключение окончательного соглашения.

"Несколько иностранных дипломатических источников сообщили FOX, что США и Россия считают проведение новых выборов в Украине ключевым условием успеха процесса урегулирования. Эта статья, несомненно, вызовет споры, поскольку Россия не проводит настоящие выборы, а украинцы не воспринимают перспективы установления пророссийского марионеточного президента", – пишет журналистка.

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Как передает источник журналистки, Путин оценивает вероятность избрания марионеточного президента как достаточно высокую, а также убежден, что любой кандидат, кроме нынешнего президента Украины Зеленского, будет более гибок и готов к переговорам и уступкам.

"В свою очередь Трамп готов принять любой результат выборов, включая возможность избрания пророссийской муртады. Трамп и Путин оценивают шансы на переизбрание действующего президента Украины как низкие", — цитирует свой источник Хайнрик.

Журналистка отмечает, что украинские власти в свою очередь отрицают мнение о том, что популярность Зеленского слишком низка, чтобы выиграть переизбрание даже без вмешательства России, ссылаясь на его отказ подписать что-нибудь в Мюнхене.

Позже Хайнрик обновила пост и добавила, что источник в США, знакомый с переговорами, смягчает это заявление из иностранных дипломатических источников. По его информации, разговор о выборах может быть частью будущих переговоров, но никто не настаивает на их проведении просто немедленно.

Ранее депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский также указал, что предложение президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию войны в Украине состоит из трех этапов: прекращение огня, выборы, подписание окончательного соглашения.

Напомним, 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России без участия представителей Украины и Европы.

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