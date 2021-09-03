Путин хочет, чтобы талибов приняли в "семью цивилизованных народов"

Российский президент считает, что с боевиками надо идти на контакт и вести диалог.

Президент России Владимир Путин хочет, чтобы боевики радикального движения "Талибан" как можно быстрее вошли в цивилизованные отношения с другими странами. Это, по мнению Путина, облегчит ведение диалога с талибами.

Об этом он сообщил на заседании а пятницу, передает российский "Интерфакс".

"Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана. Если это произойдет, то тогда не с кем будет разговаривать. А если это так, то нужно подумать о том, что чем быстрее "Талибан" войдет, скажем так, в семью цивилизованных народов, тем легче будет контактировать, общаться и как-то влиять. и ставить какие-то вопросы, и если не требовать, то ставить вопрос о том, что в рамках этих цивилизованных отношений должны соблюдать определенные цивилизованные правила", — сказал Путин.

По его словам, для российских союзников и соседей с территории сегодняшнего Афганистана поступает немало угроз, в том числе от "Исламского движения Узбекистана".

"А в случае дезинтеграции не с кем будет разговаривать. И" Исламское движение Узбекистана", и чего там только нет на территории сегодняшнего Афганистана. И все это грозит нашим союзникам и соседям. А если иметь в виду, что у нас нет визовых ограничений и свободное передвижение практически через границы — это и для нас, для России, имеет очень серьезное значение с точки зрения обеспечения своей безопасности", — отметил Путин.

Напомним:

Соединенные Штаты завершили вывод своих войск из Афганистана — из Кабула вылетел последний американский самолет. Военная операция, длившаяся 20 лет, — завершена, это подтвердили в Пентагоне. За две недели эвакуировали более 120 тысяч человек. В то же время в Афганистане осталось более сотни американцев, которые не смогли добраться до аэропорта Кабула. Так же как и тысячи афганцев, сотрудничавших с США.

— из Кабула вылетел последний американский самолет. Военная операция, длившаяся 20 лет, — завершена, это подтвердили в Пентагоне. За две недели эвакуировали более 120 тысяч человек. В то же время в Афганистане осталось более сотни американцев, которые не смогли добраться до аэропорта Кабула. Так же как и тысячи афганцев, сотрудничавших с США. Министерство иностранных дел Украины сообщило, что эвакуация граждан из Афганистана продолжится после 31 августа. Маршруты возвращения украинцев могут быть скорректированы в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула.

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