"Путин хочет чувствовать себя молодым": Зеленский прокомментировал ограничения Интернета в РФ

Запрет в России некоторых соцсетей, отключение мобильной связи и желание путинского режима запретить Интернет в целом может даже привести к активному использованию в государстве-агрессоре бумажной почты и телеграфа.

Об этом в шутку сказал президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов.

Украинский президент назвал все эти ограничительные меры, которые применяет в России режим Путина, шагом на 100 лет назад.

«Может, в принципе, Путину это нравится. Может, так он снова чувствует себя молодым», — пошутил он.

Уже говоря серьезно, президент Зеленский объяснил цель таких мероприятий в государстве-агрессоре.

«То что они делают: ограничивают соцсети, ограничивают мобильную связь — все это для тотального контроля. Мы понимаем, что строит Путин в России или почти уже построил», — сказал он.

При этом Владимир Зеленский добавил, что российские спецслужбы как работали через мессенджер Telegram в Украине, так и работают.

«Мы это знаем, выявляем, боремся с этим», — сказал он.

Украинский президент также признал, что этот популярный мессенджер использовали и украинские спецслужбы.

«Сейчас с ограничением Telegram в России, безусловно, передавать сигналы их обществу будет сложнее. Но у меня был доклад по их новой сети Max. Мы до „Макса“ также доберемся», — пообещал он.

Напомним, на фоне перебоев с мобильным интернетом и связью в центре Москвы жителям российской столицы посоветовали использовать для ориентирования Солнце и Полярную звезду.

С 5 марта российские власти ограничили мобильную связь в Москве. Такие меры власти государства-агрессора объясняют вопросами «государственной безопасности».