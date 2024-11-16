Путин хочет договариваться только о капитуляции Украины — Зеленский

Президент подчеркнул, что Украина не пойдет на уступки.

Российский диктатор Владимир Путин хочет договариваться только о капитуляции Украины.

Об этом заявил в интервью "Суспільне" президент Владимир Зеленский.

"Ему выгодно договариваться на капитуляционных каких-то условиях с нашей стороны, но ему такое никто не даст сделать", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Путин совсем не хочет мира, но это не значит, что он не хочет садиться с лидерами других стран за стол переговоров.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский анонсировал, что в Варшаве пройдут важные переговоры о войне в Украине.

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