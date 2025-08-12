Путин хочет "фоточку" с Трампом: Зеленский высказался о переговорах без Украины

Путину нужны фото с Трампом, но Украину нельзя игнорировать / © Associated Press

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что российский глава Владимир Путин стремится к встрече с президентом США Дональдом Трампом прежде всего ради медийного эффекта, но украинские вопросы должны обсуждаться только при участии Украины.

Об этом Зеленский сообщил во время встречи с журналистами 12 августа.

«Путин добивается, извините, фотографий. Ему нужна „фоточка“ со встречи с президентом Трампом. Если мы встречаемся втроем и не договариваемся, то не договаривается Украина и Россия, а не Соединенные Штаты», — сказал Зеленский.

Он добавил, что Трамп — не только медиатор.

«Он в выигрышной ситуации, потому что Америка сумела посадить за стол „русских“ и украинцев», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что независимо от того, готова Украина к договоренностям или нет, США будут выглядеть как сильный игрок на международной арене.

По запланированной двусторонней встрече Путина и Трампа на Аляске, Зеленский отметил, что не знает, какие именно результаты она принесет.

«Я не знаю, о чем они будут говорить без нас. Наверняка у них есть свой двусторонний трек. Но украинские вопросы должны обсуждаться втроем, по меньшей мере», — сказал он.

Напомним, американский президент Дональд Трамп также заявлял, что не будет самостоятельно заключать с Путиным мирное соглашение и отметил, что «оно должно быть заключено обеими сторонами», а именно, президентами РФ и Украины.

Также ранее, 11 августа, Трамп заявил, что его встреча с кремлевским руководителем Путиным в Аляске будет «пробной».