Путин хочет изменить условия зерновой договоренности: обратится с этим к Эрдогану

Российский диктатор Владимир Путин хочет изменить направление вывоза украинского зерна и прочего продовольствия. Этот вопрос он намерен обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам Путина, он и Эрдоган "разработали механизм вывоза украинского зерна для помощи беднейшим странам", однако все "пошло не по плану".

Об этом Путин сказал, выступая на Восточном экономическом форуме, сообщают российские пропагандистские СМИ.

"Может, стоит задуматься о том, чтобы ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по этому маршруту. Я обязательно посоветуюсь на эту тему с президентом Турции Эрдоганом. Ведь мы с ним разработали механизм вывоза украинского зерна, прежде всего, чтобы помочь беднейшим странам, а что происходит на практике?",- заявил российский диктатор.

Путин утверждает, что почти все суда с украинским продовольствием "направляются не в беднейшие страны, а в страны Европейского союза".

"Как многие европейские страны в прежние века действовали как колонизаторы, так и продолжают действовать сегодня. В очередной раз просто обманули и продолжают обманывать. Очевидно, что при таком подходе масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать. К сожалению, что способно привести к небывалой гуманитарной катастрофе", – заявил Путин.

Кроме того, российский президент обвинил США, Британию и страны ЕС в "одержимости политическими идеями". По его словам, Запад столкнется с "экономическим и социальным кризисом".

"К такой ситуации привели безрассудные шаги США, Британии и ЕС, которые одержимы иллюстрированными политическими идеями. А благополучие своих собственных граждан и тем более людей за пределами так называемого золотого миллиарда они задвигают на задний план, что неизбежно заведет западные страны в тупик экономической и социального кризиса", — сказал он.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что энергетический кризис в Европе — это последствия санкций ЕС в отношении Путина и России. Мол, "Европа пожинает то, что посеяла". По словам турецкого лидера, Европы ждет сложная зима, в то время как Турция в газовом вопросе проблем не будет.

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