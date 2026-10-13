«Путин хочет мира, а Зеленский нет»: Трамп ошарашил новым заявлением

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Путин якобы больше заинтересован в завершении войны против Украины, чем президент Владимир Зеленский.

Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами, передает Clash Report.

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Комментируя вопрос о своем предварительном заявлении, якобы Россия и Украина договорились о прекращении огня, хотя ни Киев, ни Москва этого не подтвердили, президент США настаивал, что договоренность существует.

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«Они договорились. Знаете почему? Потому что я сказал: „Вы соглашаетесь“. Вот почему», — заявил Трамп.

Журналисты также обратили внимание американского президента на сообщение о возбуждении Россией перемирия, которое он объявил. В ответ Трамп заявил, что не уверен в этой информации и пообещал ее проверить.

«Я в этом не уверен. Мы это проверим», — сказал он.

В то же время президент США утверждал, что нарушения перемирия якобы происходили по обе стороны.

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«Я думаю, что Путин хочет заключить соглашение, и нам нужно добиться, чтобы Зеленский тоже мер его заключить», — заявил Трамп.

Впоследствии американский лидер добавил, что и Зеленский, и Путин, по его мнению, стремятся к договоренностям, однако не знают, как их достичь. Трамп заверил, что Соединенные Штаты заставят обе стороны заключить соглашение.

Ранее сообщалось, что США разрешили экспорт российского дизеля, чтобы вернуть Россию к переговорам о прекращении войны. В Вашингтоне считают, что это смягчит позицию Кремля и поможет возобновить трехсторонний диалог после предыдущих неудачных попыток.

Мы ранее информировали, что объявленное президентом США Дональдом Трампом «энергетическое перемирие» выгодно прежде всего Кремлю и направлено на защиту российских НПЗ.

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