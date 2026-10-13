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«Путин хочет мира, а Зеленский нет»: Трамп ошарашил новым заявлением
Американский лидер также утверждает, что обе стороны хотят заключить мирное соглашение, но не знают, как этого добиться.
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Путин якобы больше заинтересован в завершении войны против Украины, чем президент Владимир Зеленский.
Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами, передает Clash Report.
Комментируя вопрос о своем предварительном заявлении, якобы Россия и Украина договорились о прекращении огня, хотя ни Киев, ни Москва этого не подтвердили, президент США настаивал, что договоренность существует.
«Они договорились. Знаете почему? Потому что я сказал: „Вы соглашаетесь“. Вот почему», — заявил Трамп.
Журналисты также обратили внимание американского президента на сообщение о возбуждении Россией перемирия, которое он объявил. В ответ Трамп заявил, что не уверен в этой информации и пообещал ее проверить.
«Я в этом не уверен. Мы это проверим», — сказал он.
В то же время президент США утверждал, что нарушения перемирия якобы происходили по обе стороны.
«Я думаю, что Путин хочет заключить соглашение, и нам нужно добиться, чтобы Зеленский тоже мер его заключить», — заявил Трамп.
Впоследствии американский лидер добавил, что и Зеленский, и Путин, по его мнению, стремятся к договоренностям, однако не знают, как их достичь. Трамп заверил, что Соединенные Штаты заставят обе стороны заключить соглашение.
Ранее сообщалось, что США разрешили экспорт российского дизеля, чтобы вернуть Россию к переговорам о прекращении войны. В Вашингтоне считают, что это смягчит позицию Кремля и поможет возобновить трехсторонний диалог после предыдущих неудачных попыток.
Мы ранее информировали, что объявленное президентом США Дональдом Трампом «энергетическое перемирие» выгодно прежде всего Кремлю и направлено на защиту российских НПЗ.