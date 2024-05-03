Путин хочет наказать Шойгу за неспособность достичь целей в войне в Украине: в ISW назвали признаки

Президент РФ регулярно ротирует чиновников и военных командиров в надежде стимулировать разные фракции к достижению его целей.

Президент России Владимир Путин 2 мая встретился с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, аффилированным с ЧВК "Вагнера". Это может свидетельствовать о том, что диктатор хочет уменьшить власть министра обороны Сергея Шойгу, уравновесить его с конкурентами и наказать за неспособность достичь военных целей.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Во время встречи с Путиным в президентской резиденции в Ново-Огарево Московской области Дюмин, в частности, рассказал о вкладе Тульской области в войну против Украины.

Губернатор сосредоточился на трех темах: поддержка и обеспечение жильем участников боевых действий, усовершенствование оборонно-промышленной базы РФ и улучшение медицинской системы в Тульской области.

По оценкам аналитиков, отчет Дюмина выглядел как попытка завоевать расположение Путина после того, как он потерял его во время мятежа предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в конце июня 2023 года.

Отмечается, что Дюмин не раз становился на сторону Пригожина в течение 2022-2023 годов в надежде заменить самого Шойгу.

В Институте предполагают, что Путин мог намеренно обнародовать свою встречу с Дюминым после громкого ареста замминистра обороны Тимура Иванова 24 апреля, а также перед инаугурацией 7 мая, чтобы наказать Минобороны за неспособность достичь военных целей Кремля.

Встреча российского диктатора и губернатора Тульской области вызвала множество дискуссий в информационном пространстве РФ. Так, многие блогеры и политические комментаторы отмечали, что встреча состоялась в период между арестом Иванова и ожидаемыми перестановками в правительстве после инаугурации Путина.

Как предполагают российские инсайдерские источники, в Кремле могут назначить Дюмина на новую роль, связанную с российским ОПК.

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Инсайдерские источники из РФ также интерпретировали заявление Шойгу 1 мая во время совещания в Объединенном штабе "СВО" о том, что нужно увеличить количество, качество вооружения и военной техники для "поддержания необходимого темпа наступления" как прямую атаку на определенных политических деятелей государства.

Российский инсайдерский источник также утверждал 1 мая, что в ответ на арест Иванова Шойгу подверг резкой критике заместителя главы правительства – министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, "Ростех" и заместителя главы Совета безопасности Дмитрия Медведева.

Сообщалось, что у Шойгу были особо близкие отношения с Ивановым. По данным источника, арест Иванова вместе с внезапным возвращением на передний план Дюмина может свидетельствовать о том, что Кремль недоволен работой министра обороны. В то же время, один из российских источников оценил как маловероятную отставку Шойгу в 2024 году.

Отмечается, что встреча Путина и Дюмина также свидетельствует о том, что президент РФ может быть ответственен за решение об аресте Иванова.

В Институте изучения войны обратили внимание, что Путин регулярно ротирует чиновников и военных командиров, пользующихся его благосклонностью, в надежде стимулировать разные фракции к достижению его целей.

Напомним, Следком России арестовал замминистра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки.

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