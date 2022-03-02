Путин хочет наказать Запад за санкции: JPMorgan предупреждает, что Кремль может подготовить основу для умышленного дефолта

Путин хочет наказать Запад за санкции: JPMorgan предупреждает, что Кремль может подготовить основу для умышленного дефолта

У России есть выплаты на сумму более 700 миллионов долларов.

JPMorgan заявил, что санкции, введенные США против российских государственных учреждений, контрмеры в России для ограничения иностранных платежей и нарушения платежных цепочек "имеют большие препятствия для России для осуществления платежей за рубежом". JPMorgan предупреждает, что следующим может быть дефолт России.

Об этом пишут стратеги JPMorgan в среду, 2 марта.

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"Санкции, введенные против России, значительно повысили вероятность дефолта российских государственных облигаций в твердой валюте", — написали стратеги JPMorgan на рынках, которые рзвиваются, в записке для клиентов в среду.

Вовсе не обязательно, что у России нет наличных денег для выплаты долгов. Центральный банк России перечисляет потрясающие 643 миллиарда долларов международных резервов.

Однако JPMorgan заявил, что последние санкции против РФ несут "большие препятствия для России для осуществления платежей за границей".

Например, санкции против российского центрального банка и исключение некоторых банков из SWIFT, высокобезопасной сети банков, которая использовалась для связи, окажут влияние на способность России получить доступ к иностранной валюте для погашения долга, сообщает Capital Economics. Это включает российские запасы резервов, а также наличные деньги от экспортных доходов.

По данным JPMorgan, у России есть выплаты на сумму свыше 700 миллионов долларов, которые должны оплатить в марте, преимущественно с 30-дневным льготным периодом. Некоторые считают, что Кремль может подготовить основу для умышленного дефолта, чтобы наказать США и Европу за разрушение их экономики.

"Путин на 100% пойдет на дефолт. Запад его душит. Почему он согласился выплачивать проценты Запада именно сейчас", — сказал менеджер CNN хедж-фонда Кайл Басс в телефонном интервью в среду.

Capital Economics отметила, что российские власти уже запретили перевод купонных выплат по суверенному долгу в национальной валюте иностранцам, подчеркивая то, что власти "действуют, не обращая внимания на владение иностранцами российских активов".

"Россия могла бы использовать дефолт как способ в ответ на санкции Запада, чтобы нанести ущерб иностранным кредиторам. Недаром думать, что российские власти могут запретить выплаты внешнего долга", – пишет Capital Economics.

Россия, которая сейчас 12-я по величине экономика мира, в последний раз не выплатила долг в 1998 году, что повлекло за собой кризис, распространившийся за рубежом.