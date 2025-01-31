Путин хочет навязать Трампу переговоры без Украины и согласиться с требованиями РФ — ISW

Кремль прилагает усилия, чтобы заставить президента США Дональда Трампа согласиться с требованиями российского диктатора Владимира Путина в отношении Украины.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Эксперты обратили внимание на опубликованное ведущим росСМИ интервью с научным директором дискуссионного клуба "Валдай" Федором Лукьяновым под названием "Не рассчитывайте на большие договоренности", в котором названы внутренние и глобальные ожидания по поводу предстоящих переговоров между Путиным и Трампом.

Аналитики объяснили, что формально "Валдай" — это платформа, где рупоры Кремля, российские и иностранные ученые и официальные лица обсуждают международные вопросы, но на самом деле Кремль постоянно использует ее для влияния на Запад.

Лукьянов является приближенным лицом Путина и считается "авторитетным экспертом" по внешнеполитическим целям РФ, хотя никакой должности у власти он не занимает.

"Заявления Лукьянова в этом интервью согласовываются с заявлениями Путина о будущих позициях на вероятных переговорах по окончании войны в Украине", — отметили эксперты.

По мнению аналитиков, интервью Лукьянова поддерживает постоянные усилия Кремля, направленные на то, чтобы заставить Трампа согласиться с требованиями Путина, равными полной капитуляции Украины и ослаблению НАТО, а также личные усилия Путина позиционировать себя как равного Трампу на международной.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трампу по силам убедить Путина.

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