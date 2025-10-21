Путин хочет не мира, а больше территорий: ISW о коварном плане Кремля и в игру РФ в перемирие

Владимир Путин. / © Associated Press

Кремлевские чиновники пытаются представить Украину как препятствие на пути к миру. В Москве стараются скрыть, как сам диктатор РФ Владимир Путин тормозит этот процесс, настаивая на том, чтобы Киев уступил большее количество территории, чем сейчас занимают российские войска.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики вспоминают заявление ключевого переговорщика "фюрера" Кирилла Дмитриева о том, что Украина и Европа подрывают мирный процесс, возглавляемый США. Впрочем, отмечают американские специалисты, именно Путин отклонил не одно предложение о прекращении огня, которое выдвинул президент США Дональд Трамп.

Отмечается: Кремль продвигает ложный нарратив о том, что Россия неизбежно захватит требуемую территорию и что Украина, таким образом, несет ответственность за затягивание войны, отказываясь превентивно сдаваться.

Впрочем, заявляют в отчете, оккупанты РФ осуществляют ползучие, незначительные территориальные продвижения с очень высоким уровнем потерь. Кремль продвигает несколько информационных линий, ложно преувеличивая сообщения о российских военных достижениях и наступательных возможностях, чтобы подтолкнуть Запад и Украину к уступке территориальным требованиям России.

"Путин неоднократно отвергал предложения Америки и Украины по прекращению огня и остается решительно настроенным бороться за больше территории, чем сейчас контролирует Россия. Россия, а не Украина, неоднократно демонстрировала, что ее отказ от компромисса или участия в добросовестных переговорах является причиной отсутствия мира", - заявляют в ISW.

Более того, Москва пытается использовать все доступные информационные каналы, чтобы убедить Соединенные Штаты, Европу и Украину согласиться с требованиями Кремля, убеждая их, что якобы победа России на войне неизбежна.

Как сообщалось в ISW, Россия не примет ничего, кроме капитуляции Украины. Отмечается, что Кремль неоднократно ссылался на необходимость устранения якобы коренных причин войны в Украине, которые кремлевские чиновники определили как расширение НАТО на восток и якобы дискриминацию Украиной русскоязычного населения.