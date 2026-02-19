Путин хочет не только Донбасс: в РФ озвучили новые – гораздо более широкие требования

Владимир Путин. / © Associated Press

Российская Федерация не удовлетворится только территориальными уступками. Кремль предан первоначальным военным целям, включающим пересмотр роли НАТО. В свою очередь, Украина демонстрирует готовность к компромиссам, но стремится к равноправным условиям.

Об этом говорится в новом отчете Институт изучения войны (ISW).

Американские аналитики отмечают, что 17 февраля посольство РФ в Бельгии в комментарии для «Известия» сообщило о намерении потребовать от НАТО юридических гарантий нерасширения. Речь идет о требованиях Москвы с 2021-го, направленных на отказ НАТО от размещения войск и вооружения в странах, присоединившихся после 1997-го, а также на сворачивании политики открытых дверей и прекращении сотрудничества с восточными партнерами, в частности Украиной.

«Эти требования являются частью первоначальных военных требований Кремля. Посольство РФ, вновь повторяющее ультиматумы на фоне текущих переговоров, сигнализирует, что страна-агрессорка не будет удовлетворена соглашением, которое не уступает всем этим требованиям Украины, НАТО и США даже, если соглашение удовлетворяет некоторые территориальные требования России из-за его требований Альянса», — говорится в отчете.

В ISW констатируют, что российские чиновники ссылаются на так называемые договоренности, которых делегации США и России якобы достигли во время саммита на Аляске в августе 2025-го. Москва неоднократно пыталась воспользоваться отсутствием ясности по поводу результатов той встречи, чтобы утверждать, что якобы там Москва и Вашингтон достигли понимания о прекращении войны в Украине.

«Эта „договоренность“ остается неоднозначной, потому что в результате встречи не было достигнуто никаких официальных договоренностей, а президент США Дональд Трамп после саммита отметил, что две делегации „не достигли никакого соглашения“, — отмечают в отчете.

Аналитики подчеркивают, что кремлевские чиновники последовательно подтверждают приверженность достижению своих первоначальных военных целей военным или дипломатическим путем и не продемонстрировали никакой готовности идти на компромисс по поводу этих целей для достижения мира в Украине.

Украина готова на уступки

Киев, заявляют в Институте изучения войны, продолжает предлагать значительные уступки по продвижению мирного переговорного процесса. В частности, идет на компромисс по территориям.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил Axios, что Киев готов обсудить вывод войск из Донбасса, но призвал Россию отвести свою армию на эквивалентное расстояние. По его словам, украинцы должны будут проголосовать за любое соглашение о прекращении войны. Однако, подчеркнул он, они отклонят соглашение, предусматривающее односторонний вывод ВСУ из Донбасса.

Зеленский повторил необходимость двусторонней встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным для непосредственного обсуждения территориальных вопросов.

Напомним, после переговоров в Женеве Владимир Зеленский заявил о прогрессе по военному направлению. По его словам, все три стороны «были конструктивными» по этому поводу.

Кроме того, президент назвал наиболее спорные вопросы, поднимавшиеся во время встречи Украины, России и США. Среди таких вопросов — статус оккупированных территорий на востоке страны, а также будущее захваченной россиянами ЗАЭС. Именно по этим пунктам не было достигнуто соглашение, говорит он.