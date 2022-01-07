"Путин хочет обойти ЕС": во Франции пригрозили РФ остановкой "Северного потока-2" в случае нападения на Украину

Дриан говорит, что вопрос строительства газопровода является прерогативой Германии.
Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в случае новой агрессии РФ против Украины среди ответных мер может быть поднят вопрос о закрытии российского газопровода "Северный поток-2", который построили для транспортировки газа в Европу в обход нашего государства.
Об этом он сказал в эфире телеканала BFMTV, пишет Reuters.
По его словам, в таком случае "стратегические последствия будут серьезными".
"Это прежде всего вопрос Германии. По этому вопросу Франция всегда демонстрировала большое воздержание относительно "Северного потока-2". Но я думаю, что если будет новая агрессия в Украине, этот вопрос будет обсуждаться", — сказал он.
Глава МИД Франции добавил, что Париж не видит отвода войск РФ от украинской границы, о чем уверяют в Москве. По его словам, Россия пытается обойти Евросоюз, проводя прямые переговоры с США об Украине.
"Путин хочет обойти Евросоюз… Он хочет нанести ущерб укрепляющемуся единству ЕС", — сказал Ле Дриан, добавив, что нельзя говорить о безопасности ЕС без европейцев.
Напомним, 10 января США и РФ проведут переговоры о контроле над вооружениями и ситуации в Украине. На следующий день, 11 января, состоятся переговоры представителей России и ОБСЕ, 12 января – заседание совета Россия-НАТО.
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