Путин хочет обсудить с Трампом тему ядерного оружия: для чего ему это нужно

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

Реклама

В преддверии саммита с президентом США Дональдом Трампом кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что обе страны могли бы заключить новый договор о ядерном оружии, чтобы расширить усилия относительно мировой безопасности и мира. Хотя главной темой встречи на Аляске будет война в Украине, Россия стремится расширить повестку дня.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Зачем Путину разговоры о ядерном оружии

Война в Украине длится уже три с половиной года, и Трамп оказывает давление на Путина, чтобы добиться ее прекращения. Однако российские силы продолжают продвигаться, и Москва отвергает призывы Киева к немедленному прекращению огня. Обсуждение нового договора о контроле над вооружениями позволит Путину продемонстрировать Трампу, что он готов приобщиться к более широким мирным инициативам.

Реклама

Это может стать частью стратегии, направленной на убеждение американского лидера не вводить новые санкции против России и покупателей ее нефти. Кроме того, это часть более широкого плана по налаживанию отношений с Вашингтоном, в частности, в торгово-экономической сфере, где, по словам Кремля, существует огромный неиспользованный потенциал.

В течение всей войны российский лидер неоднократно предупреждал, что прямая конфронтация с Россией может привести к Третьей мировой войне.

«Путин неоднократно делал скрытые угрозы применения ядерного оружия, чтобы уравнять Россию с США на мировой арене», — отмечается в материале.

Тот факт, что Россия имеет больше ядерного оружия, чем любая другая страна, придает ей особое значение в этой сфере, что значительно превосходит ее обычную военную или экономическую мощь. Это позволяет Путину выступать на мировой арене на уровне с Трампом, когда речь заходит о безопасности.

Реклама

Текущее состояние договоров

Согласно данным Федерации американских ученых, Россия и США имеют примерно 4309 и 3700 ядерных боеголовок соответственно. Китай значительно отстает с приблизительно 600.

Действующий договор о ядерном оружии – New START – был подписан в 2010 году. Он ограничивает количество стратегических ядерных боеголовок, которые могут быть развернуты обеими странами, до 1550, а также количество ракет и бомбардировщиков большой дальности до 700. Договор заканчивается 5 февраля. Эксперты ожидают, что обе стороны могут нарушить эти лимиты, если договор не будет продлен или заменен новым. Кроме того, существует угроза гонки вооружений относительно ракет малой и средней дальности, которые также могут нести ядерные боеголовки. В 2019 году, во время первого срока Трампа, США вышли из договора, запрещающего наземное оружие этой категории. Россия в свою очередь заявила, что больше не придерживается никаких ограничений по размещению таких ракет.

Напомним, последний анализ британского аналитического центра Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) обнаружил, что Россия имеет «весомый стимул» перейти к применению более мощного ядерного оружия из-за наращивания военных возможностей НАТО. По мнению аналитиков, Москва может применить ядерное оружие более масштабно, чем все ожидали.