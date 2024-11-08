Путин хочет перезагрузить отношения РФ и США: ISW о реакции Кремля на победу Трампа

Президент-диктатор России Владимир Путин хочет при президентстве Дональда Трампа перезагрузить российско-американские отношения на своих условиях.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны ISW.

"Путин пытается влиять на внешнюю политику новоизбранного президента США Дональда Трампа и добиться очередной перезагрузки российско-американских отношений на российских условиях", — отмечают в ISW

Кремлевский "фюрер" выступил на 21-й ежегодной встрече дискуссионного клуба "Валдай" 7 ноября и выступил за перезагрузку российско-американских отношений.

Диктатор выразил мнение, мол, президентская кампания Трампа выразила "желание возобновить отношения с Россией, помочь положить конец украинскому кризису". Более того, по словам Путина, Россия открыта к "возможности возобновления отношений с Соединенными Штатами".

Российский диктатор также попытался обвинить Вашингтон в подрыве российско-американских отношений. Он отметил, что Штаты наложили санкции и ограничения на Москву и решили поддержать Киев. При этом "фюрер" ни слова не обмолвился о том, что все эти меры были ответом на незаконное и неспровоцированное полномасштабное вторжение России в Украину.

"Из заявления Путина следует, что Россия согласится на перезагрузку российско-американских отношений только при условии, что США отменят санкции и ограничения против России и прекратят поддерживать Украину – фактически на условиях, выгодных России за счет интересов США", — отмечают американские аналитики.

Как сообщалось, диктатор-президент РФ Владимир Путин приветствовал Дональда Трампа с победой на выборах президента США. По словам Путина, на него произвело впечатление поведение Трампа во время покушения. Мол, "он мужественный человек". Кроме того, диктатор считает, что Трампа в его первый президентский срок "затравили", поэтому "он боялся шаг сделать".

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