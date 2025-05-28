Путин хочет письменных обещаний от Запада: стало известно, что именно требует Москва для мира

Владимир Путин. / © Associated Press

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Президент РФ Владимир Путин выдвинул перечень требований, по которым Кремль готов обсуждать прекращение войны против Украины. Среди ключевых условий – письменный отказ Запада от дальнейшего расширения НАТО на восток и ослабления санкций против России.

Об этом Reuters сообщили три источника, осведомленных о ходе переговоров.

По словам собеседников агентства, Путин стремится получить четкое обязательство от ведущих западных государств, что Украина, Молдова, Грузия и другие бывшие республики СССР никогда не присоединятся к Альянсу. Кроме этого, Москва хочет нейтрального статуса Украины, защиты русскоговорящего населения, решения вопроса замороженных российских активов и снятия части санкций.

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"Путин готов заключить мир, но не любой ценой", - подчеркнул один из высокопоставленных источников.

Также сообщается, что после разговора с президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе Путин согласился работать над меморандумом о потенциальном прекращении огня. В Кремле отметили, что сейчас идет подготовка российского варианта документа, однако когда он будет готов, неизвестно.

В США растет недовольство позицией России. Трамп на днях обвинил Путина в том, что тот "играет с огнем", избегая реальных переговоров, несмотря на значительные военные потери обеих сторон.

В то время как Москва пытается навязать свои условия, Киев продолжает настаивать, что ни одна третья страна не имеет права вето на его евроатлантические стремления. В Офисе президента Украины пока не прокомментировали эти сообщения. НАТО, со своей стороны, неоднократно заявлял, что не будет менять политику “открытой двери”.

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После полномасштабного вторжения в 2022 году Россия контролирует около 20% украинской территории. В то же время, растут экономические проблемы внутри РФ — недостаток рабочей силы, высокая инфляция, снижение цен на нефть и напряжение в банковской системе, вызванное военными расходами.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал заявление о новом раунде переговоров и назвали требования, которые "должны быть удовлетворены".