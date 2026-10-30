Путин хочет поссорить Европу и диктовать условия мира: что задумал диктатор РФ

Владимир Путин. / © Associated Press

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Кремль пытается поссорить европейские страны между собой, чтобы ослабить позиции Европы в будущих переговорах по завершению войны в Украине и не допустить ее представителей в переговорный процесс.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Американские специалисты отмечают, что Москва манипулирует и стремится показать, что европейские государства смогут приобщиться к переговорам только при условии согласия с требованиями России. В частности, речь идет о возвращении НАТО к границам в 1997 году.

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Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что у Европы якобы нет единой и последовательной позиции по разговору «фюрера» Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере. По его словам, в Москве не ожидали такой «непоследовательности».

В то же время, он отметил, что нынешние договоренности предусматривают лишь трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России, фактически исключив европейцев из этого формата. Впрочем, он добавил, что Москве все равно придется вести переговоры с людьми, которые ей «не очень нравятся».

Подобную риторику раньше озвучивали и другие представители Кремля. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявлял, что Кремль должен поддерживать тех европейских политиков, которые понимают необходимость диалога с Россией.

В свою очередь, представитель МИД РФ Мария Захарова обвиняла европейских лидеров в нежелании обсуждать «российские интересы» и выдвижении якобы «нереалистических требований» к Москве.

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Аналитики обращают внимание, что такими заявлениями Кремль пытается отстранить Европу от переговоров, пока она не согласится на российские требования, в частности, возвращение НАТО к границам 1997 года.

«Фактически это означало бы свертывание присутствия Альянса в Европе и коренное изменение всей системы европейской безопасности. Кремль также пытается использовать разговор Путина и Стуббом и Стере, чтобы посеять недоверие между европейскими государствами и таким образом ослабить переговорную позицию Европы по поводу войны в Украине», — говорится в отчете.

Напомним, 27 октября Путин провел телефонные переговоры с президентом Финляндии Стуббом и премьер-министром Норвегии. Во время разговора европейские лидеры передали главе Кремля позицию Киева по завершению войны. Одной из основных тем беседы была необходимость конкретных шагов со стороны России для деэскалации. В первую очередь речь идет о прекращении ударов по критической инфраструктуре.

В то же время, издание The Telegraph сообщило, что в Европе раскол после этих внезапных переговоров. После контакта Стубб и Стере назвали переговоры «откровенными и предметными», но другие представители ЕС раскритиковали их инициативу. Их обвинили в «самодеятельности», которая, по их мнению, играет на руку Кремлю накануне мирных переговоров при посредничестве США.

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