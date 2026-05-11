Путин и Шрёдер. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер не может быть переговорщиком от Евросоюза по завершению войны в Украине. Его кандидатура является плохой, ведь этот немецкий политик является лоббистом государственных компаний РФ.

Об этом заявила высокая представительница ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Кая Каллас, пишет «ЕП».

Герхард Шредер был лоббистом, высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний. Понятно, почему Путин хочет, чтобы это было именно это лицо — чтобы, по сути, он сидел с обеих сторон стола», — высказалась Каллас.

По ее словам, дать Москве «право назначать переговорщика от нашего имени» — «не очень мудро».

В то же время Каллас отметила, что все увидели «прекращение огня» Путина. Кремлевское «перемирие», говорит дипломат, «было лишь очень циничным для защиты его парада — тогда как они (россияне — Ред.) действительно атаковали гражданских лиц в Украине».

Реакция Украины

Министр иностранных дел Адрий Сибига в комментарии «Суспільному» заявил, что Украина также не поддерживает кандидатуру Шредера как переговорщика от Евросоюза для переговоров Киева и Москвы.

Герхард Шредер как переговорщик

На днях «фюрер» РФ Владимир Путин во время общения с журналистами заявил, что «здравомыслящий» европейский политик, с которыми Москва могла бы вести диалог по Украине, это пророссийский бывший канцлер Германии (1998-2025 годов) Герхард Шредер.

Впрочем, в правительстве ФНС скептически отнеслись к такому предложению диктатора-президента РФ. Между тем в Берлине обсуждают кандидатуру президента Франко-Вальтера Штайнмайера. В то же время, если единственное условие Москвы — Шредер, его кандидатуру «следует тщательно рассмотреть в тесной консультации с европейскими партнерами, а не категорически отвергать».

Дата публикации 20:57, 10.05.26 Количество просмотров 61

