Путин хочет протолкнуть неожиданного переговорщика от ЕС по Украине: в Европе ответили
Путин делает ставку на пророссийского немецкого политика Герхарда Шредера для мирных переговоров по Украине.
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер не может быть переговорщиком от Евросоюза по завершению войны в Украине. Его кандидатура является плохой, ведь этот немецкий политик является лоббистом государственных компаний РФ.
Об этом заявила высокая представительница ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Кая Каллас, пишет «ЕП».
Герхард Шредер был лоббистом, высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний. Понятно, почему Путин хочет, чтобы это было именно это лицо — чтобы, по сути, он сидел с обеих сторон стола», — высказалась Каллас.
По ее словам, дать Москве «право назначать переговорщика от нашего имени» — «не очень мудро».
В то же время Каллас отметила, что все увидели «прекращение огня» Путина. Кремлевское «перемирие», говорит дипломат, «было лишь очень циничным для защиты его парада — тогда как они (россияне — Ред.) действительно атаковали гражданских лиц в Украине».
Реакция Украины
Министр иностранных дел Адрий Сибига в комментарии «Суспільному» заявил, что Украина также не поддерживает кандидатуру Шредера как переговорщика от Евросоюза для переговоров Киева и Москвы.
Герхард Шредер как переговорщик
На днях «фюрер» РФ Владимир Путин во время общения с журналистами заявил, что «здравомыслящий» европейский политик, с которыми Москва могла бы вести диалог по Украине, это пророссийский бывший канцлер Германии (1998-2025 годов) Герхард Шредер.
Впрочем, в правительстве ФНС скептически отнеслись к такому предложению диктатора-президента РФ. Между тем в Берлине обсуждают кандидатуру президента Франко-Вальтера Штайнмайера. В то же время, если единственное условие Москвы — Шредер, его кандидатуру «следует тщательно рассмотреть в тесной консультации с европейскими партнерами, а не категорически отвергать».