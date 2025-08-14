Путин хочет территории и даже больше: Sky News о том, что стоит за мирным планом Кремля

Владимир Путин. / © Associated Press

"Фюрер" РФ Владимир Путин не просто хочет победы. Победа ему нужна как воздух. Спустя более трех лет после того, как он приказал осуществить широкомасштабное вторжение в Украину, эта война должна закончиться видимой победой Путина.

Об этом говорится в материале корреспондента Sky News Айвора Беннетта.

"Это не может быть бесполезным. На кону его наследие. Так что единственное соглашение, которое, я думаю, он будет готов принять на пятничном саммите, - это то, которое обеспечит достижение целей Москвы", - пишет автор Sky News.

В этом контексте речь идет о территории (полном контроле над четырьмя украинскими регионами, на которые Россия уже претендует), постоянном нейтралитете Киева и ограничении украинских вооруженных сил.

Беннет считает, что кремлевский диктатор будет пытаться убедить Трампа, что такое соглашение – это самый быстрый путь к миру.

"Единственная альтернатива, по мнению России, – это полная победа на поле боя. Путин надеется, что американский президент согласится с этой точкой зрения, а затем предоставит Украине выбор: принять наши условия или действовать самостоятельно, без поддержки США", – отмечает корреспондент британского медиа.

Отмечается, что такое соглашение может быть невозможно на этой неделе, но может стать возможным в будущем, если Путин сможет дать Трампу что-то вместо этого. Неудивительно, что в течение этой недели в Москве много говорят обо всех выгодных бизнес-соглашениях, которые могут возникнуть благодаря улучшению отношений между США и Россией.

"Кремль захочет воспользоваться этой возможностью, чтобы напомнить Белому дому, что он еще может предложить, кроме прекращения боевых действий", - заключают в Sky News.

Напомним, Sky News называет Аляску политической площадкой. Издание отмечает, что Трамп описал предстоящие переговоры с «фюрером» — как встречу для ознакомления, чтобы увидеть параметры. Возможно, такие действия американского лидера являются своеобразным стратегическим предупреждением, пишет Sky News, а также установление низких ожиданий и возможная подготовка общественности к неудаче.