Путин хочет территории и даже больше: Sky News о том, что стоит за мирным планом Кремля
Пока на кону стоит наследие Путина и диктатор не захочет отказываться от него.
"Фюрер" РФ Владимир Путин не просто хочет победы. Победа ему нужна как воздух. Спустя более трех лет после того, как он приказал осуществить широкомасштабное вторжение в Украину, эта война должна закончиться видимой победой Путина.
Об этом говорится в материале корреспондента Sky News Айвора Беннетта.
"Это не может быть бесполезным. На кону его наследие. Так что единственное соглашение, которое, я думаю, он будет готов принять на пятничном саммите, - это то, которое обеспечит достижение целей Москвы", - пишет автор Sky News.
В этом контексте речь идет о территории (полном контроле над четырьмя украинскими регионами, на которые Россия уже претендует), постоянном нейтралитете Киева и ограничении украинских вооруженных сил.
Беннет считает, что кремлевский диктатор будет пытаться убедить Трампа, что такое соглашение – это самый быстрый путь к миру.
"Единственная альтернатива, по мнению России, – это полная победа на поле боя. Путин надеется, что американский президент согласится с этой точкой зрения, а затем предоставит Украине выбор: принять наши условия или действовать самостоятельно, без поддержки США", – отмечает корреспондент британского медиа.
Отмечается, что такое соглашение может быть невозможно на этой неделе, но может стать возможным в будущем, если Путин сможет дать Трампу что-то вместо этого. Неудивительно, что в течение этой недели в Москве много говорят обо всех выгодных бизнес-соглашениях, которые могут возникнуть благодаря улучшению отношений между США и Россией.
"Кремль захочет воспользоваться этой возможностью, чтобы напомнить Белому дому, что он еще может предложить, кроме прекращения боевых действий", - заключают в Sky News.
Напомним, Sky News называет Аляску политической площадкой. Издание отмечает, что Трамп описал предстоящие переговоры с «фюрером» — как встречу для ознакомления, чтобы увидеть параметры. Возможно, такие действия американского лидера являются своеобразным стратегическим предупреждением, пишет Sky News, а также установление низких ожиданий и возможная подготовка общественности к неудаче.