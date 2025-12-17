Путин хочет убедить всех украинцев, что им лучше стать частью РФ — эксперт

Заложники системы Трампа: выстоит ли Украина в урагане переговоров

Реклама

Аппетиты Путина не ограничиваются 5 украинскими областями или так называемыми санитарными зонами — ему нужна вся Украина. И главная задача России состоит в том, чтобы убедить всех украинцев, что им лучше и безопаснее стать частью РФ.

Такое мнение высказал председатель ОО «Центр совместных действий», бывший вице-премьер-министр Украины по евроинтеграции (2005 г.) Олег Рыбачук, передает «Эспрессо».

«Путин еще назвал европейцев подсвинками, которые надеялись перегрызть корни и добиться распада Российской империи и на этом поживиться. Но я бы здесь еще прибавил бы просто, чтобы мы не сужали стремление России к пяти областям там и каких-то еще там зон, мораториев или санитарных зон. К фразе, озвученной заместителем Министерства иностранных дел, который примерно сказал так, что задача России состоит в том, чтобы убедить всех украинцев, что им лучше стать частью России. Вот чтобы не мучиться, задача стоит такая, и она не сводится к каким-то областям, зонам», — сказал Рыбачук.

Реклама

Он уверен, что РФ не отходит от этого нарратива и пытается сломить сопротивление на ментальном уровне.

По мнению эксперта, Путина вовсе не устраивает максимально согласованную позицию Украины и западных партнеров. Ведь в таком случае Запад сделает невозможным продвижение российских войск после временного перемирия.

«Теперь тогда возникает вопрос: что дальше. Ну и мы здесь теперь должны поворачиваться в сторону Дональда и Соединенных Штатов», — отмечает Рыбачук.

Эксперт напомнил, что в США подготовлен двухпартийный законопроект о радикальном усилении санкций (энергетика, теневой флот, банковская система). Однако ведение этих санкций в действие зависит исключительно от Трампа.

Реклама

«Там есть одно предложение, которое вводит их (санкции — Ред.) исключительно президент Соединенных Штатов. Ну, здесь ничего не изменилось, мы являемся заложниками той системы, которую построил Трамп. И поэтому сейчас будет вопрос, какие будут действия Трампа в случае гарантированного отказа России от согласованного пакета Украины с европейцами, с американцами», — добавил он.

Ранее Олег Рыбачук отметил, что разговором о выборах Зеленский искусно опрокинул мяч в сторону США.